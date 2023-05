Servizi demografici, al via i lavori

Sempre più vicina la realizzazione della sede unica dei Servizi demografici del Comune di Carpi che sorgerà nell’immobile situato all’angolo tra via dei Cipressi e via Catellani (dove prima c’era una banca), e destinata a riunire tutti i servizi ora sparsi in più sedi del territorio.

E’ previsto per questi giorni l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio destinato appunto a ospitare i Servizi demografici: l’Amministrazione comunale ha, infatti, ‘consegnato’ il cantiere alla ditta appaltatrice, la Acea Costruzioni S.p.A. di Mirandola. Salvo imprevisti, la ditta dovrebbe terminare l’intervento entro questa estate.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta lo scorso dicembre, prevede nello specifico la riqualificazione degli spazi interni, affinché l’immobile possa ospitare tutti gli sportelli e uffici che attualmente sono distribuiti fra via Manicardi e l’ex-ostello di via don Minzoni (cioè anagrafe, cittadinanza, elettorale, matrimoni, nascite, polizia mortuaria, stato civile ecc.), con oltre venti addetti impegnati. Il costo dell’operazione è 140.000 euro. L’immobile ha una superficie di circa 350 metri quadri, tutti al piano terra, e la forma di un quadrato con l’angolo sud-ovest ‘smussato’. Gli interventi saranno concentrati soprattutto sullo spazio centrale, che sarà diviso in una serie di uffici, con l’apertura di nuove finestre nel perimetro del prefabbricato, per garantire illuminazione e aerazione corrette. Inoltre, sarà preservata la gran parte di armadi e pannellature a ‘boiserie’ in legno, e creati servizi igienici destinati al pubblico. I passi successivi alla fine dei lavori saranno l’appalto per gli arredi, quindi il trasloco dei servizi demografici, che attualmente è stimato per l’inizio del 2024.

"Siamo soddisfatti di questa operazione – commenta l’assessore ai Servizi demografici, Mariella Lugli –. Tutti i servizi saranno di nuovo riuniti nella stessa struttura (l’ufficio elettorale era stato spostato nell’area dell’ex Foro Boario durante la pandemia, per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza), con i molti vantaggi che ne deriveranno sia a livello di utenza che di personale".

