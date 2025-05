"Servizi e dialogo. Persone al centro"

Eva Baraldi, insegnante di lingue alle superiori e autrice di testi scolastici oggi in pensione, candidata sindaca della lista civica di centrosinistra "Un Comune per tutti".

1)Dopo il commissariamento, vogliamo ricostruire fiducia tra la nostra comunità con azioni concrete, mettendo al centro le persone e le loro esigenze. Per i bambini immaginiamo un paese dove poter crescere in sicurezza; per i giovani individueremo spazi di formazione, socialità e protagonismo, come le future Officine comunali; per gli anziani servizi, ma anche cultura e relazioni, con l’Università della terza età. Crediamo nella partecipazione: nasceranno ’Il Comune in ascolto’, i Comitati di frazione e il Forum dei Giovani. Sarà fondamentale collaborare attivamente con l’Unione, in cui vogliamo avere un ruolo propositivo e costruttivo. Sosterremo le attività produttive e il commercio locale, ma anche start-up e incubatori d’impresa, offrendo spazio a nuove idee e opportunità. Ci faremo promotori della formazione per chi è fuori dal mercato del lavoro, affinché nessuno resti indietro. La macchina comunale sarà modernizzata con app, strumenti digitali e AI per servizi più semplici e accessibili.

2)Alla luce della vulnerabilità del territorio, tra due corsi d’acqua, la prima azione sarà convocare un tavolo operativo con Protezione Civile e Croce Blu per aggiornare i piani di emergenza e verificare la capacità di risposta. Seguirà un ciclo di esercitazioni con scuole, cittadini e associazioni: la sicurezza nasce dalla consapevolezza condivisa.

3)La Giunta sarà formata da persone competenti, serie e appassionate. Ogni eletto avrà un incarico operativo: il lavoro sarà tanto, ma lo affronteremo insieme, con spirito di servizio e responsabilità.

Al. Gr.