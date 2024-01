Servizi e informazioni, ecco lo sportello

Inaugurato lo Sportello del Cittadino di Fiorano Modenese, in via Vittorio Veneto, di fronte alla chiesa parrocchiale. Tanti i cittadini che hanno visitato i nuovi spazi, di proprietà comunale, che ospitano l’URP, i Servizi cimiteriali, il messo notificatore, l‘ufficio Tari e i Servizi Demografici. Nella nuova sede trova posto anche lo Sportello utente-consumatore, gestito in collaborazione con Federconsumatori. Presenti, al taglio del nastro, il sindaco Francesco Tosi, gli assessori comunali ed il parroco don Roberto Montecchi, oltre a Massimo Baroni, direttore commerciale di Laminam Spa, che ha donato la pavimentazione. "Si tratta – ha detto il Sindaco - di uno spazio importante, che favorirà il cittadino nel rapportarsi al Comune e consentirà migliori condizioni di lavoro agli operatori". Fin dalla fase di progettazione, lo Sportello è stato pensato per facilitare la fruizione dei servizi da parte del cittadino, sia in maniera fisica che digitale. E’ stato costituito un gruppo di lavoro all’interno del Comune con il compito di immaginare un servizio facile e accessibile. L’intervento è costato complessivamente circa 400mila euro.