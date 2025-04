"Servizi sanitari nelle frazioni, occasione persa"

"Si è persa un’occasione concreta per avviare un cambio di passo sui servizi sanitari nelle frazioni". Coda polemica rispetto all’ultimo consiglio comunale di Formigine e opposizioni sulle barricate rispetto alla loro mozione "mutilata dalla maggioranza". Non ci sta Maurizio Prandi, già candidato sindaco per il centrodestra, e non ci stanno i capigruppo Davide Romani (Lega), Valerio Giacobazzi (Forza Italia), Francesco Borrelli (Fratelli d’Italia) e Cristina Ottani (Lista Civica per Cambiare) che parlano di documento "depotenziato dalle modifiche imposte dal PD, che ha deciso di stralciare completamente dal nostro testo i punti più incisivi e impattanti per migliorare concretamente il servizio". I punti attenevano alla destinazione di risorse comunali per mettere a disposizione locali gratuiti o a prezzi calmierati per i medici nelle frazioni, all’istituzione di un servizio di trasporto pubblico gratuito per i cittadini più fragili, alla ricerca di sinergie operative con le farmacie di frazione, primi presidi sanitari sul territorio. "Il PD ha rilevato la mancanza, nella nostra mozione, di un esplicito impegno di spesa. Abbiamo allora proposto di inserire un ulteriore punto che impegnasse la Giunta a reperire i fondi necessari dal bilancio comunale, ma anche questa proposta è stata bocciata. Un rifiuto – concludono gli esponenti delle minoranze - che suona chiaramente come una scelta politica, non tecnica, e svuota la mozione dei suoi contenuti più operativi, lasciando solo impegni generici e dichiarazioni d’intenti".