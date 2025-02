Servizi sanitari nell’ex ospedale: "Operativi dall’estate del 2026"

I lavori di riqualificazione del vecchio ospedale termineranno entro la fine del 2025, anche se è ipotizzabile che la struttura, completamente rinnovata, possa entrare in funzione solo entro l’estate del 2026, vale a dire dopo le elezioni amministrative. Al riguardo il direttore del servizio tecnico Gaetano Mirto ha informato consiglieri e cittadini presenti sull’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del corpo principale del vecchio ospedale che sembrano aver trovato l’abbrivio giusto e avviarsi alla conclusione entro la fine del 2025. "Serviranno poi – ha ricordato Mirto – almeno altri sei mesi per effettuare tutti i collaudi necessari per legge e per l’implementazione di tutte le attività previste. Completata questa prima fase, che restituirà alla comunità il corpo centrale della struttura ospedaliera, è previsto l’intervento di manutenzione edilizia anche sulla parte del complesso attualmente utilizzata".La direttrice Annamaria Ferraresi ha illustrato quelli che saranno i servizi destinati ad essere ospitati nella struttura riqualificata.

Innanzitutto, l’ospedale di comunità, con una quindicina di posti letto, che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri impropri e favorire dimissioni protette, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e più prossimi al domicilio del paziente. Poi le camere ardenti, con due locali per la sosta delle salme, un locale per la preparazione, i servizi igienici e una piccola chiesa per eventuali funzioni religiose. "Non posso non esternare un senso di frustrazione – ha detto l’esponente di minoranza Stefano Lugli – nell’apprendere che il completamento dei servizi sanitari a Finale Emilia avverrà con più di 15 anni di ritardo rispetto alle promesse dell’Ausl, e in un contesto di progressivo impoverimento di tutta la rete sanitaria periferica". Il sindaco Claudio Poletti ha, invece, ringraziato gli intervenuti per le informazioni e gli aggiornamenti comunicati sulla attività svolta dalla Casa della Comunità, sottolineando come il percorso verso l’implementazione della ’medicina di prossimità’ sia avviato e debba essere perseguito migliorando la rete dei servizi territoriali a disposizione dei pazienti.

al.gr.