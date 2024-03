Servizi sociali, ecco la nuova sede

Ultimato il trasloco dalla storica sede di via Rocca, è pienamente operativa, da qualche giorno, la nuova sede dei Servizi Sociali del Comune di Sassuolo, trasferitasi al piano terra del Direzionale Civico 1 in via Caduti sul Lavoro 1, a Braida, non lontano dal Commissariato cittadino di P.S.. Più ampia, spaziosa e funzionale rispetto alla precedente ubicazione, la nuova sede può contare su 10 uffici, due bagni ed altrettanti archivi riservati oltre ad una spaziosa sala riunioni. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13 ed il giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.