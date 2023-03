Servizi sociali, la nuova ’base’ è a Medolla

Autorità e addetti ai lavori si sono ritrovati ieri a Medolla per la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del centro servizi Panda dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman). "Come Unione abbiamo provveduto – ha detto il presidente Ucman, Alberto Calciolari - a una riorganizzazione dell’ente e dei vari servizi, tra cui i servizi sociali e siamo convinti che il lavoro fin qui svolto è un buon lavoro. Come amministratori abbiamo il dovere di dare ai collaboratori impegnati nel garantire i servizi ai cittadini, tutti gli strumenti necessari a svolgere il servizio; e abbiamo il dovere di rendere gratificante e soddisfacente il lavoro delle persone". Da qui si irradieranno le politiche sociali degli otto comuni aderenti a Ucman. "Compito del Welfare è creare le condizioni perché le persone possano stare bene - ha detto la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, assessora ai Diritti sociali dell’Unione - e personalmente sono fiera del lavoro di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo per far funzionare quelli dell’Unione. Ma la vera sfida è guardare al futuro e cercare spunti per andare oltre le emergenze". "Questo taglio del nastro non è un semplice inizio, ma una tappa di un percorso – ha aggiunto la consigliera regionale Francesca Maletti - e non stiamo solo creando luoghi ma definendo funzionalità che determineranno confronti tra professionisti, nella ricerca di un servizio sempre più di qualità". E’ questa la sfida lanciata attraverso la nuova sede.

Alberto Greco