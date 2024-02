Servizi sociali, meno persone chiedono aiuto

Stabili, ma in leggera diminuzione, le richieste di accesso pervenute nel 2023 agli sportelli dei Servizi Sociali sassolesi. Sono stati infatti 8.210 gli utenti, per complessive 8757 richieste. Erano 266 in più i primi e 744 le seconde l’anno scorso, a confermare un trend che negli ultimi tre anni si è consolidato, portando il dato di oggi lontanissimo, ad esempio, dai quasi 12mila utenti del 2020 (le richieste furono, allora 12981, ma c’era il Covid) e dei quasi 14mila del 2018 e che dà conto, evidentemente, di una tendenza che attesta i numeri del servizio ben al di sotto di quella quota 10mila da ritenersi critica. Detto che le tipologie di servizio maggiormente richieste attengono a "Informazioni per servizi anziani-disabili" (1218 richieste) e che quasi la metà delle richieste riguardano "Contatti per progetti assistenziali’ (1900) e "Colloqui con assistenti sociali" (1719), va poi aggiunto come la maggiora parte dei richiedenti sia italiana (5828), mentre 2382 richiedenti sono stati, nel 2023, di origine straniera.

Nel primo caso (servizi anziani - disabili) le domande sono state equamente distribuite nel corso dell’anno, con picchi di richieste a marzo (145) e a maggio (132), così come le richieste relative ai Progetti Assistenziali che hanno subito picchi a marzo (230) e novembre (196). Fisiologicamente in calo, rispetto al 2022, il numero di richieste di informazioni per il "Fondo Affitto" (306, -10%), crollano invece le richieste relative all’assegno di maternità o di contributi per nucleo famigliare numeroso, che rispetto al 2022, quando furono 475, si sono ridotte di più della metà, attestandosi a 190.

"I dati raccontano una complessità non semplice da leggere, ma segnano anche una marcata diminuzione rispetto a qualche anno fa, quando le emergenze erano il lavoro e le tensioni abitative. Oggi – spiega l’Assessore ai servizi sociali Ruggeri – la situazione sembra, da questo punto di vista, leggermente migliorata e le richieste vertono su altri tipi di servizio". Sono infatti oltre 660 le richieste di ‘Bonus/agevolazioni’ generiche e 176, una ventina in meno rispetto al 2022, quelle per "Reddito di cittadinanza/assegno d’inclusione" Per quanto riguarda, invece, il "Reddito di Libertà", attivo da novembre 2021, le richieste pervenute agli uffici di via Rocca sono state complessivamente 15: si parla, in questo caso, di un sussidio economico mensile riconosciuto per massimo un anno alle donne vittime di violenza istituito per garantire e favorire l’indipendenza economica, l’emancipazione e dei percorsi di autonomia.

