"Servizi sociali, più risorse per minori e disabili"

Ci sono i servizi sociali al centro del bilancio di previsione 2024 dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico, approvato nei giorni scorsi insieme al Documento unico di programmazione. "Le esigenze dei cittadini più fragili continuano ad essere la nostra priorità – spiega Luigi Zironi, presidente dell’Unione e sindaco di Maranello – e l’incremento delle risorse investite in questo ambito è frutto di una precisa scelta dei nostri Comuni, dettata proprio dalla volontà di dare più supporto possibile a coloro che sono più in difficoltà. Se siamo riusciti a stanziare più risorse rispetto allo scorso anno, è anche merito di una programmazione e di una progettazione che ci hanno consentito di intercettare importanti fondi Pnrr, per circa due milioni di euro in ambito sociale". Quanto ai numeri, detto che la spesa per il sociale ‘assorbe’ l’86% del totale, resta da aggiungere come rispetto al previsionale precedente gli investimenti siano addirittura aumentati, passando da 17,4 a 18,8 milioni.

Sensibile l’incremento delle risorse investite sulla disabilità, che a fronte di una spesa di 4,6 milioni relativa al 2023 è stata portata ad una previsione di 5,7 milioni di euro per il 2024 (con una crescita del 24 per cento), mentre ulteriori aumenti di risorse sono stati programmati anche per gli interventi a favore dell’infanzia e dei minori, oltre quattro milioni complessivi, e per l’assistenza agli anziani, un milione 100mila euro che rappresentano un +28 per cento rispetto allo scorso anno. Il taglio delle risorse del Fondo Affitti operato dal Governo toglie oltre un milione alla capacità di spesa dell’Unione in quell’ambito, ma un contributo della Regione ad aiutare nei prossimi mesi 152 famiglie.

Sempre in tema di spesa sociale, vanno registrati i circa due milioni di euro (+27 per cento rispetto alla somma investita nel 2023) riservati alle persone e ai nuclei familiari a forte rischio di esclusione sociale, che fanno il paio con le attività della rete dei servizi sociosanitari – che tocca tematiche quali la povertà assoluta, la frequenza scolastica e il contrasto alle ludopatie – e dei servizi erogati alle famiglie (che comprendono anche le attività del Centro Antiviolenza ‘Tina’), la cui spesa supererà i 5,2 milioni di euro. Non solo spesa sociale, tuttavia: all’Unione fanno capo anche Protezione Civile, Sportello Unico delle Attività Produttive, Sismica, Affissioni e Imposta Pubblicità), Centrale di committenza, Risorse umane e Servizi Informativi. Proprio riguardo a questi ultimi, i Comuni dell’Unione si sono aggiudicati, attraverso cinque bandi differenti, 2,7 milioni grazie ai quali tali servizi verranno potenziati.

Stefano Fogliani