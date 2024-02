Servizio al tavolo in un ristorante

Il Centro per l’Impiego di Vignola ha ricevuto la segnalazione che una nota Trattoria di Guiglia ha avviato la ricerca 1 cameriere/a. La persona da assumente si dovrà, in particolare, occupare del servizio ai tavoli, della preparazione della sala ristorante, della pulizia sala, nonché degli ambienti esterni. Chi si candida dovrà necessariamente possedere l’attestato HACCP (ex libretto sanitario) che certifica la formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, richiesto a opera nel settore. Inoltre, dovrà essere automunito/a e avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2. E’ altresì preferibile possedere una esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contrato a tempo determinato/intermittente con orario: mercoledì 11.00-16.00; giovedì-domenica 11.00-16.00 / 18.00-23.00. Le domande sul portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe