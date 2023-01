Servizio civile, 31 giovani al lavoro tra cultura e sociale

Sono 31 i giovani dell’Area Nord di età compresa tra 18 e 28 anni per i quali presto si aprirà l’opportunità di svolgere lavori part-time nella pubblica amministrazione e nel sociale, avviandosi ad un’esperienza e formativa come quella offerta dal Servizio Civile Universale. E’ stato pubblicato in questi giorni il bando che selezionerà figure da impiegare in progetti dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e del comune di Mirandola, che si muovono nell’ambito del programma "Comunità Resilienti" che vede come ente capofila il comune di Modena. Si tratta del progetto "Impariamo insieme" che si realizzerà presso le biblioteche del territorio, di cui è ente titolare Ucman. I posti disponibili, in questo caso sono 14, ed i volontari saranno impiegati 2 per ognuna delle biblioteche comunali di Medolla, Cavezzo, Mirandola, San Felice e San Possidonio, e 1 ciascuno per quelle di Camposanto, Finale, Concordia e San Prospero. E un secondo progetto dal titolo "Promuovere nidi di qualità" contempla la previsione di 9 posti da destinare a sostegno delle strutture d’infanzia "Il grillo parlante" di Finale e di quella di San Felice, per cui sono disponibili 2 posti, mentre 1 posto è disponibile per ognuno dei nidi "Arcobaleno" di Concordia, "Il paese dei balocchi" di Mirandola, "Le coccinelle" di San Possidonio, "Le farfalle" di San Prospero, e "Il panda" dell’Asp a Medolla. Altri 2 progetti, invece, sono legati al Programma "I care" che vede capofila l’Unione Area Nord e sono relativi all’ambito socio-assistenziale. Si tratta del progetto "Cultura solidale tra generazioni", che utilizzerà 4 giovani per le sedi dell’Asp, ovvero 1 posto presso il Centro diurno disabili "Tandem" di Finale Emilia e 3 presso il Centro diurno "I tigli" di Concordia. Mentre un secondo progetto "Progettare comunità", offre opportunità di impiego per 4 giovani presso la cooperativa sociale La Zerla di Mirandola che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone con difficoltà. Ai giovani selezionati sarà corrisposto un assegno mensile di 444,30 euro. Le domande dovranno essere inoltrate on line tramite Spid entro le ore 14.00 del 10 febbraio.

Alberto Greco