Servizio civile, scadenza prorogata

C’è tempo fino alle 14 del 27 febbraio per presentare la domanda per il Servizio Civile Universale. È stata prorogata, infatti, la scadenza del bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, per la selezione di 62.549 giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile, un’esperienza di crescita e impegno sociale. I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e prevedono un compenso di 507,30 euro mensili. Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers o giovani con temporanea fragilità personale e sociale).

Per partecipare è necessario presentare la domanda tramite credenziali Spid sulla piattaforma Dol, dove è disponibile anche la guida all’accesso e alla compilazione. Si può presentare domanda per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra quelli elencati nel bando e riportati nella piattaforma.

Sul territorio provinciale sono disponibili 218 posti progetti proposti dagli enti associati al Coordinamento provinciale enti servizio civile di Modena (Copresc) e alcuni Comuni, tra cui quello di Modena dove sono 27 i posti disponibili.