"Servizio idrico, andremo in Cassazione"

Andranno in Cassazione i comuni di Fiumalbo e Fanano dopo che è stato respinto il ricorso al Consiglio di Stato per la gestione in proprio del Servizio Idrico. Il sindaco Alessio Nizzi e l’amministrazione comunale di Fiumalbo assicurano che "la battaglia legale andrà avanti: anche se il Parlamento, con due sole parole, risolverebbe la situazione". È di qualche giorno fa la sentenza del Consiglio di Stato che, pur sottolineando la sussistenza di ragioni ed accogliendo diversi motivi di appello, ha respinto il ricorso dei due comuni appenninici contro la sentenza del Tar che aveva decretato lo stop alla gestione diretta del servizio idrico.

"Il motivo principale – dicono Nizzi e gli amministratori fiumalbini – è un cavillo burocratico: la mancanza per Fanano e noi di un atto (prima del ricorso al Tar nel 2016) che manifesti la legittima assunzione del servizio idrico integrato in via diretta. Ma come facevamo ad assumere un servizio che già facevamo? Come facevamo a chiedere di riavere delle reti che mai abbiamo consegnato? Abbiamo chiesto di mantenere la gestione ai sensi del Collegato Ambientale che parlava di gestioni esistenti e non esistenti e legittime: che senso avrebbe avuto prevedere una deroga per gestioni già legittime? Assieme a Fanano andremo quindi avanti fino in Cassazione".

Poi un appello alla politica nazionale. "Basterebbe poco: senza cambiare leggi, fare deroghe etc, sarebbe sufficiente che nel collegato ambientale (legge esistente) fosse chiarito che la deroga è prevista per le gestioni esistenti di fatto, come riteniamo che il legislatore intendesse. Quindi, con un piccolo sforzo, un semplicissimo provvedimento, le forze politiche che siedono in Parlamento e che non hanno mancato di dichiarare attenzione e impegno per la nostra battaglia possono concretamente farlo: due parole per consentire a due comunità di montagna di gestire un bene prezioso come l’acqua nell’interesse esclusivo dei cittadini. Adesso è il momento – concludono da Fiumalbo –, vediamo a chi davvero sta a cuore la nostra battaglia. Perché noi montanari abbiamo già pochi servizi e poche risorse rispetto a zone meno svantaggiate del paese; se poi ci vengono tolti anche quelli che sappiamo gestire bene e che riguardano le poche risorse che abbiamo, cosa ci rimane? Facciamo sentire tutti uniti la nostra voce!". Tra l’altro è recente una proposta di legge (prima firmataria l’onorevole Elisa Montemagni della Lega) che, se approvata, alleggerirebbe la posizione dei piccoli comuni ancora in gestione diretta, semplificando le norme da seguire e porterebbe da mille a tremila il numero di abitanti per poter mantenere in proprio detta gestione.

