"Servono 3 miliardi e un profondo cambiamento"

La sanità pubblica italiana è ormai percepita dai cittadini come un sistema da difendere, non più da far crescere. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, affida a un videomessaggio un’analisi senza sconti della crisi sanitaria. Partendo da un dato: se si chiede a sessanta milioni di cittadini italiani se i servizi sanitari sono migliorati o peggiorati, la larghissima maggioranza risponde che sono peggiorati. "Non cambia da regione a regione. È un dato costante, diffuso", sottolinea de Pascale, parlando di un sistema che pure mantiene punte di eccellenza ma che "trasmette questa sensazione di declino ai cittadini". Nessuno sconto al governo Meloni. "Non vogliamo attribuire a un governo in carica tutte le responsabilità che sono di più governi succedutisi nel tempo". Tuttavia, aggiunge, "questo governo non solo non sta recuperando il ‘gap’ di finanziamento che lo precede, ma non coprendo nemmeno l’inflazione del sistema sanitario sta aggravando ulteriormente la situazione". La narrazione che ogni anno aumenta il valore assoluto delle risorse è "intellettualmente disonesta". "Non c’è un economista, un manager sanitario, ma anche solo una persona dotata di buon senso che potrebbe sottoscrivere questo metro di valutazione". Da qui una proposta concreta: "Servono almeno altri 3 miliardi nella prossima finanziaria". Risorse necessarie non per potenziare il sistema, ma "per stare nella stessa identica situazione dell’anno scorso. O stiamo scavando la fossa". Più soldi però non bastano. De Pascale annuncia una profonda riorganizzazione: "Ogni volta che spendiamo un euro o collochiamo un professionista dove non produce il miglior risultato possibile per i bisogni reali di salute della comunità, ci stiamo illudendo". Un cambiamento che coinvolgerà medicina territoriale, ospedali e sanità privata convenzionata. Una strada in salita: "Quando aggiungi un servizio hai applausi, quando lo sposti hai fischi. La politica è tentata di lasciare tutto fermo. Ma pensare che stare fermi limiti i disagi è un’assurda illusione". Serve quindi il coraggio di una battaglia sociale per riportare la sanità al centro.

