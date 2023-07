Servono alloggi: ogni studente è una risorsa

Davide Miserendino

Mai come oggi le nostre speranze sono riposte nelle aule universitarie. Stanno cambiando i motori delle auto, le caldaie che scaldano le case, le scuole e le imprese, gli scarti delle lavorazioni diventano energia. E il filo rosso che tiene insieme tutte queste trasformazioni è la ricerca. Questa premessa per ribadire un concetto di semplice comprensione ma di difficile attuazione: ogni iscritto al nostro ateneo è una risorsa a cui non possiamo rinunciare. E come comunità dobbiamo impegnarci a offrirgli una dignitosa sistemazione, se arriva da fuori città. Ecco perché il Comune fa bene a censire gli affitti brevi sotto la Ghirlandina. Sulla reale disponibilità di alloggi servono numeri e certezze.