"Servono altri volontari sulle ambulanze"

Le associazioni di volontariato socio-sanitario dell’alto Frignano necessitano di potenziare il numero delle persone che garantiscono il servizio di pronto intervento con ambulanza. Sia la Fraternita di Misericordia di Pievepelago (nella foto) che le Avap di Fiumalbo e Riolunato (convenzionate col 118 modenese) stanno infatti organizzando in questo periodo corsi di avviamento per nuovi volontari. Così pure i Vigili del Fuoco volontari Alto Frignano. Lunedì 20, alle ore 20.30, presso la sede Protezione Civile di Pievepelago inizierà il corso gratuito di ‘Primo soccorso e Manovre salvavita’ incentrato su primo intervento di soccorso 112 e 118, rianimazione cardiaca adulta e pediatrica, tecniche di immobilizzazione per pazienta traumatizzato, ambito pediatria ecc. Il corso non è comunque vincolante a divenire poi volontario soccorritore. Verranno rilasciati attestati per ogni modulo raggiunto. "Aiutando gli altri –dicono i responsabili del corso – imparerai ad aiutare te stesso. Alla Misericordia abbiamo bisogno di tutti coloro che possono essere disponili. Aiutare i più deboli è un dovere civico e morale. La ricompensa sarà il grazie ed il sorriso di chi si andrà a soccorrere". Tra le attività, anche servizi socio-sanitari di accompagnamento, Protezione Civile, assistenza a manifestazioni ecc. Info e iscrizioni: Swami 331.9963155, Elia 338.4675923. A Fiumalbo il Corso gratuito di primo soccorso per volontari inizierà entro fine mese per la locale Avap/Anfas/118: ‘Conoscere il primo soccorso -dicono i referenti- significa essere pronti a fare la differenza!’ Info e iscrizioni: Cristina 338.4072294, Mec 338.2384183. A Riolunato entro fine mese partirà il corso Avsa Riolunato/Anpas/118 presso il locale Teatro, aperto a tutti i volontari (di età superiore a 15 anni) ‘rivolto a chi desidera fare la differenza nella propria Comunità’; info Elena 347.4650387, Valentina 333.4516871. A tutti i volontari viene sempre riservato un sentito plauso della popolazione di questa area, tra le più lontane d’Italia da un centro ospedaliero. A Pievepelago si segnala anche la possibilità ad aderire ad un corso per Vigili del Fuoco volontari: "Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Pievepelago sta cercando nuovi aspiranti volontari dei comuni di Pieve, Fiumalbo, Riolunato e limitrofi".