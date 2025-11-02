L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Modena
Cronaca"Servono fondi per la struttura. Il governo mantenga le promesse"
2 nov 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
"Servono fondi per la struttura. Il governo mantenga le promesse"

All’indomani della fuga di Elia Del Grande dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, il sindaco Giovanni Gargano interviene sia con un appello sui social, sia invocando fondi dal Governo, "come era stato promesso – ha rimarcato il primo cittadino – durante la recente visita del sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante".

"Sono partite subito le ricerche delle autorità competenti – ha scritto Gargano sui social – e delle forze dell’ordine, che ringrazio. Chiedo però – continua rivolgendosi alla popolazione – la massima collaborazione vostra: chi dovesse vederlo, chiami appena possibile il 112 per effettuare la segnalazione".

Quanto poi all’episodio in sè, al Carlino il primo cittadino ha detto: "Ho telefonato al comandante della Polizia penitenziaria e al direttore del carcere, esprimendo loro innanzitutto la solidarietà della città per quanto accaduto. A tutto il personale va il pieno supporto dell’amministrazione comunale. Peraltro, la mia non è una solidarietà di facciata, ma concreta: voglio dire agli operatori che siamo con loro e condividiamo pienamente le loro difficoltà. Da dodici anni frequento quella struttura e conosco bene il lavoro di qualità che viene svolto dalla Polizia penitenziaria, dagli educatori, dal direttore e da tutti i soggetti coinvolti nei progetti interni — dal volontariato alle associazioni — che si impegnano affinché quella realtà possa pienamente realizzare lo spirito dell’articolo 27 della nostra Costituzione.

Mi impegnerò personalmente a far sentire la voce della città, affinché non vadano vanificati i tanti sforzi fatti in questi anni. Questa casa di lavoro e casa circondariale ha necessità di essere sostenuta e maggiormente attenzionata, viste le caratteristiche stesse della struttura, vocata alla rieducazione e al reinserimento, soprattutto nella fase finale della pena, come in questo caso. Recentemente, durante la visita del sottosegretario, ci fu l’impegno del Governo affinché potessero arrivare fondi per la struttura — circa due milioni di euro — proprio riconoscendo la grande qualità dei servizi presenti all’interno della casa di reclusione di Castelfranco".

"Quello che è accaduto – prosegue Gargano – si può pensare come un’evasione, anche se tecnicamente si tratta di un allontanamento volontario perché il nostro non è un carcere in senso stretto: la persona in questione proveniva da una messa alla prova esterna, aveva già iniziato un percorso di rieducazione e reinserimento. Era a Castelfranco da circa un mese.

Ovviamente si tratta di un fatto grave, da stigmatizzare, e chi l’ha commesso pagherà il dovuto quando sarà catturato".

Marco Pederzoli

