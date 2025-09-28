"Servono politiche di sostegno e una maggiore programmazione"

Ricco il dibattito in Consiglio seguito all’intervento dell’assessora Federica Venturelli. Fabia Giordano del Pd ha evidenziato "come anche a Modena il calo demografico inizi ad avere numeri preoccupanti", alla luce della previsione nazionale di "oltre un milione di studenti tra i 6 e i 14 anni in meno entro il 2035", offrendo in senso positivo l’occasione per superare le classi pollaio e differenziare la didattica, ma richiedendo al tempo stesso politiche di sostegno a maternità e adozioni. Federica Di Padova ha definito la denatalità un fenomeno che coinvolge tutta Europa: "Se pensiamo che il problema sia la legge 194, non abbiamo capito nulla di ciò che sta accadendo nel mondo", ha spiegato, muovendo critiche alle misure del Governo ritenute insufficienti. La consigliera ha quindi invitato a superare modelli familiari rigidi e a rendere la genitorialità più accessibile. Luca Barbari ha voluto valorizzare il lavoro regionale intergruppo su una proposta di legge condivisa da più forze politiche: "È un modello a cui guardare, utile anche a livello comunale". Per Avs, Martino Abrate ha fatto gli esempi di altri Paesi, come la Svezia e la Francia, dove i diritti delle donne all’interruzione di gravidanza sono pienamente riconosciuti e al contempo i tassi di natalità sono più alti che in Italia. Per Fratelli d’Italia, Elisa Rossini ha addebitato alla sinistra la tendenza a ideologizzare la tutela della maternità. Da quella parte politica "soluzioni per risolvere il problema del calo demografico non ne avremo", mentre Luca Negrini ha ribadito il valore centrale della famiglia tradizionale: "A un bambino servono una mamma e un papà". Il consigliere ha sostenuto che il Governo sta lavorando per favorire chi sceglie di costruire un futuro familiare. Andrea Mazzi (Modena in Ascolto) ha anzitutto sottolineato la gravità del fenomeno della denatalità: "Modena si sta lentamente spegnendo", chiedendo pertanto politiche comunali su casa, tariffe, conciliazione, valorizzazione di madri e padri, sostegno alle associazioni familiari. Anche Giovanni Bertoldi (Lega) ha richiamato la gravità della questione demografica, apprezzando le misure nazionali e rimarcando che a livello locale "stiamo facendo pochissimo" e sottolineando la necessità di sostegni concreti alle famiglie. Maria Grazia Modena (Modena per Modena) ha a sua volta dichiarato che avrebbe voluto maggiore chiarezza sulla programmazione legata al calo demografico. Grazia Baracchi (Spazio democratico), che aveva promosso l’interrogazione, ha espresso apprezzamento per i dati forniti dall’assessora, soffermandosi sul fatto che "senza una revisione dei criteri nazionali che regolano, proporzionalmente, il rapporto tra numero di alunni e docenti, si rischia la progressiva perdita di sezioni".