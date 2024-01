"Servono ristori anche per i maestri e le scuole di sci"

Il consigliere regionale Simone Pelloni di Rete Civica - Progetto Emilia Romagna, ha sollecitato l’intervento della Giunta per sostenere e tutelare le attività dell’Appennino che escluse da ristori e contributi, nonostante abbiano subito ingenti cali di fatturato rispetto agli anni precedenti. Pelloni ha fatto presente che attraverso un bando regionale, gestito da Unioncamere, nel 2023 sono stati stanziati 4 milioni di euro, assegnati a sei imprese che gestiscono impianti a fune dei comprensori sciistici dell’Appennino e a 67 fra alberghi, campeggi, rifugi, ristoranti, bar. "Il bando in questione – ha precisato - non ha previsto ristori per noleggi sportivi invernali, scuole e maestri di sci, che al pari delle altre attività hanno subito forti cali di fatturato". Già nel luglio scorso, il consigliere Pelloni aveva chiesto alla Giunta di includere, per la concessione dei fondi residui per i ristori Covid-19 per la montagna, tutte le attività commerciali, compresi i noleggi di attrezzature per gli sport invernali e le scuole sci. Il sottosegretario Baruffi ha risposto a Pelloni che nel Bando 5 Ristori sono indicate le categorie d’impresa beneficiarie dei ristori che, al momento sono previsti per le sole iscritte al registro. Stanno però verificando a livello statale la fase di conversione in legge del Decreto Mille Proroghe per possibilmente svincolare altre somme. Nel contempo, la Regione ha modificato la legge 40 allo scopo di ampliare gli interventi a favore delle imprese turistiche danneggiate da gravi eventi climatici e nel prossimo assestamento di bilancio si potrà verificare la disponibilità di risorse regionali.

w. b.