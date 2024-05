"Servono tecnici elettronici e saldatori"

Più 7% nella produzione per il comparto della riparazione di macchinari nel primo bimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. +13,1% di export di autoveicoli nel 2023 sul 2022. Nonostante dati incoraggianti a livello nazionale, il comparto della meccanica è coinvolto nelle turbolenze del mercato, vista la situazione geopolitica e la stretta monetaria operata dalla Bce. L’ufficio studi Lapam Confartigianato ha svolto un’analisi del comparto a livello locale, da cui emerge che Modena è al 7° posto per specializzazione nel settore (6° se si considera l’artigianato): questo grazie al lavoro delle 3.752 imprese della meccanica che si registrano nel territorio della Ghirlandina, di cui oltre la metà artigiane, pari a 1.881 attività (il 50,1%). Nel totale delle realtà modenesi della meccanica operano 45 mila addetti, di cui 20 mila in micro e piccole imprese, pari al 7,4% dell’occupazione complessiva in provincia: si tratta del sesto valore più elevato nel ranking nazionale (l’incidenza media in Italia è il 4,2%). Il settore incide fortemente sull’export complessivo di Modena: oltre la metà dell’export manifatturiero del territorio proviene infatti dalla meccanica, pari a 10,3 miliardi di euro (il 58% dell’export manifatturiero provinciale). Un dato che rappresenta il 39,5% della ricchezza prodotta dall’area.

Anche il comparto meccanica, però, è toccato dalla difficoltà di reperimento di personale. Risultano difficili da reperire 9 mila delle 16 mila entrate previste nel settore. Particolarmente difficili da reperire ingegneri dell’informazione, tecnici elettronici e saldatori. "Il nostro territorio è detentore di un livello di conoscenza e specializzazione molto elevato nel settore – afferma Davide Gruppi, presidente della categoria Meccanica Lapam Confartigianato – grazie al know-how delle imprese e degli imprenditori della meccanica, con un saper fare diffuso apprezzato e riconosciuto dentro e fuori i confini nazionali.