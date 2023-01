"Sessanta accessi in otto mesi, l’Officina della Memoria funziona"

Sessanta accessi in poco più di otto mesi di attività. I numeri premiano l’intuizione dell’Amministrazione Comunale di Formigine che ha dato vita all’Officina della Memoria, un centro di incontro per persone con disturbi di memoria mutuato da modelli già sperimentati in Olanda, e da cui Formigine ha preso spunto per realizzare una delle prime strutture di questo tipo in provincia. "Questo particolare centro di incontro rappresenta uno dei tanti progetti che il Comune, insieme all’Unione dei Comuni Distretto Ceramico e all’Azienda USL, sta realizzando per rendere la comunità locale inclusiva nei confronti anche delle persone con demenza", spiega l’Assessore ai Servizi sociali Roberta Zanni (nella foto), che parla dell’Officina formiginese come di "un fiore all’occhiello tra i servizi volti a promuovere integrazione". I riscontri di questi primi mesi di attività, in effetti, confermano l’assunto. Il centro ha sede presso i locali della Polisportiva Formiginese e offre attività strutturate di riattivazione della memoria cognitive, psicomotorie, ricreative (musica, canto, danza). Un altro obiettivo molto importante è quello legato al supporto pratico e psicologico ai familiari. L’ingresso è libero e gratuito nei giorni di apertura (il martedì dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 9 alle 12) e presso il centro operano una psicologa, un terapista occupazionale e un operatore socio sanitario attivabile in caso di bisogno, oltre ad una dozzina di volontari, il cui impegno, evidenzia l’assessore, "è straordinario e importantissimo".