Sessant’anni dalla prima messa. Il paese festeggia Don Santino

Domenica Montebonello festeggia don Santino Boncompagni a 60 anni dalla sua prima messa celebrata in questa parrocchia il 29 giugno 1964. Alle 11,00 presiederà di nuovo, in questa chiesa, la santa messa che sarà seguita da un momento conviviale con parenti e parrocchiani. Don Santino, modenese di nascita, si trasferì nella frazione di Pavullo con la famiglia all’inizio della seconda guerra mondiale. Il padre faceva il sarto e la madre, casalinga, aiutava il marito in questa attività. É il primo di tre fratelli, gli altri sono Gianluigi, scomparso prematuramente, e Clementina. Dopo aver frequentato la prima media a Pavullo, don Santino entrò in seminario e compì il percorso di studi ecclesiastici a Fiumalbo e poi a Modena. Il primo incarico fu di cappellano a Castelvetro e nel 1966 gli fu affidata la parrocchia di Ruola di Ca’ di Sola. Dal 1971 al 1976 resse le parrocchie di Modena città di Baggiovara per 5 anni e di Maria Immacolata al Villaggio Giardino per 11. Nel 1988 è parroco di Camposanto e Ca’ de Coppi, dal 1999 a Marano sul Panaro e dal 2005 alla parrocchia Sacro Cuore alla Sacca a Modena fino al 2016. Ora vive nella Casa del Clero a Cognento, è stato collaboratore di varie parrocchie ed è a disposizione della Diocesi. "Don Santino è un bravo sacerdote, amato, una persona allegra, disponibile con tutti – dice Ugo Adalberto Bettelli di Castelvetro -. Ci siamo sempre trovati benissimo con lui. Gli piaceva la compagnia non disegnava scherzare". "Da prete, io ho avuto una vita bellissima- afferma don Santino -. Non significa che non abbia avuto grattacapi, ho incontrato tante persone che mi hanno voluto bene e aiutato".

w. b.