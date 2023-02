Sesso al parco, rinviato a giudizio

Erano comodamente sdraiati sul prato, al parco ma non si erano dati appuntamento per prendere il sole. La coppia, infatti, lui 40 anni e lei 56 sono finiti a processo per atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono al giugno del 2021. La donna, ieri, ha patteggiato una pena (sospesa) a quattro mesi di carcere. Il compagno, invece, è stato rinviato a giudizio. A chiamare la vigilanza, quel pomeriggio era stato un anziano che stava passeggiando al parco e che si era reso conto di quello che stava avvenendo. I due, infatti, secondo le accuse si erano abbandonati alle effusioni nonostante si trovassero vicino a luoghi abitualmente frequentati da minori. Il pensionato, dopo aver notato la coppia intenta a fare sesso nei pressi della ciclabile col passaggio pedonale, aveva così dato l’allarme. Sul posto erano intervenute subito le forze dell’ordine e la coppia era stata denunciata per atti osceni.