Sestola, chiude per lavori l’ufficio postale. Tutti i servizi trasferiti a Fanano

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sestola, in Corso Libertà 14, da oggi sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Fanano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35, dotato di ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Presso l’ufficio postale di Fanano sarà quindi possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza. La sede di Sestola sarà inserita nell’ambito del progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.