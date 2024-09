Sestola, finisce fuori strada con la moto: 21enne all’ospedale

Modena, 14 settembre 2024 – Un ragazzo di 21 anni residente in provincia stava andando con la sua moto da Pian del Falco verso Sestola percorrendo via Passerino quando, per motivi da accertare, é andato fuori strada ruzzolando lungo un pendio erboso in una zona boschiva. La richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 è arrivato poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti la squadra del Soccorso Alpino di Fanano, l'ambulanza, l'auto infermieristica, i Vigili del Fuoco di Fanano e l'elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico del Cnsas. L'equipaggio del mezzo di soccorso avanzato, giunto sul posto, viene sbarcato con il verricello. Il ferito, raggiunto dal personale sanitario, viene visitato e stabilizzato dall'anestesista. Immobilizzato sulla barella, il paziente viene recuperato dagli operatori del Soccorso Alpino con tecniche alpinistiche fino alla strada; nel frattempo l'elicottero si era spostato nella piazzola di Poggioraso. Il centauro caricato dall'ambulanza viene portato alla piazzola e imbarcato sull'elicottero che lo trasferisce all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità