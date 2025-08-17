Sestola, messa a Castellaro: chiesa e campanile restaurati

Inaugurati il giorno di Ferragosto e festa dell’Assunta la chiesa e il campanile della parrocchia della Beata Vergine Assunta a Castellaro di Sestola dopo i lavori di restauro conservativo. Condotti da Daniela Bursi di Studio Restauro Bursi di Sassuolo insieme ai suoi collaboratori, gli interventi hanno riguardato l’interno e il portale esterno della chiesa. Oltre ai bellissimi arredi lignei dorati, l’abside, le decorazioni murarie riportati all’antico splendore, si sottolineano le tre pale d’altare che presentavano un grave stato conservativo, in particolare ’La Madonna della ghiara’ che pare di scuola Reniana e la Madonna del rosario con misteri sulla quale è stata ritrovata parte della firma di Pellegrino da Fanano.

In particolare, i lavori eseguiti nella chiesa, molto ampia, che si trova al centro del paese e sorge su un preesistente luogo di culto, hanno interessato i restauri dei paramenti murari interni decorati, dalla volta dell’abside, al soffitto in cannucciato del presbiterio, ma anche il soffitto ligneo della navata. E appunto importanti dipinti: ’Madonna col bambino e santi Giuseppe, Giovanni evangelista e Francesco’, ’Madonna del rosario ed i santi Domenico e Caterina da Siena’, e ’Madonna della ghiara con bambino, san Giovannino e angeli’.

Nel campanile sono state rifatte tutte le scale e i pianerottoli interni e il restauro completo delle murature esterne. Opere eseguite dalla ditta Berti Emilio & C. di Fiumalbo. Il tutto, sotto la sorveglianza della Soprintendenza di Bologna, e la direzione dell’ing. Iattoni dello studio Staigi di Sestola con la collaborazione della Curia di Modena.

Nell’ambito della cerimonia di inaugurazione, la messa è stata celebrata da mons. Miroslaw Denisiuk, Cancelliere della Curia Arcivescovile di Modena-Nonantola, con canti e musiche d’organo, ed è seguita la processione in paese con la statua della Madonna accompagnata dalla Banda Musicale di Fanano. Al termine, sul sagrato, si è svolta la benedizione con la statua della Madonna.

Hanno contribuito a finanziare i restauri la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Cei Conferenza Episcopale Italiana, l’associazione turistico sportiva ’I gatti di Castellaro’, Staigi Studio Tecnico associato Iattoni, Gualmini ed Antoni.

Walter Bellisi