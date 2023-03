Sestola piange Alberto Burchi Una vita tra volontariato e politica

Si sono svolti venerdì mattina a Sestola, il suo paese, i funerali di Alberto Burchi, 72 anni, molto conosciuto specialmente nel Frignano per il suo impegno nel campo del volontariato culturale, dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dell’amministrazione comunale. È stato presidente dell’associazione E’ Scamàdul dal 2000 al 2012, assessore e vicesindaco nell’Amministrazione comunale di Sestola negli anni Novanta, responsabile di zona della CIA (Confederazione italiana agricoltori) e collaboratore della macelleria di famiglia. Gli amici di E’ Scamadul lo hanno ricordato con il breve saluto che egli scrisse, dopo 12 anni di presidenza del sodalizio, ne ‘I quaderno di E’ Scamàdul’. Precisò che la sua rinuncia alla presidenza non significava venir meno al suo impegno che non è mai cessato. È stato anche coordinatore de ‘Il Frignano’, la pubblicazione edita da Adelmo Iaccheri Pavullo il cui numero zero risale al luglio 2008. In quell’occasione scrisse: "Molte volte a E’ Scamàdul o con amici di altre zone con cui si condivide la passione per la storia locale si accennava all’idea di mettere insieme i ricordi e le storie dei paesi che formano il Frignano".

Ebbene, Il Frignano, verso Natale, una volta l’anno, da allora, lo troviamo in libreria.

w.b.