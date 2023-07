Sestola piange Bartoli "Un maestro di vita"

Sestola piange la scomparsa di Mario Bartoli, storico professore di Lettere e Storia deceduto in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì all’età di 82 anni.

Bartoli, nato il 28 maggio 1941 a Sestola, studiò Lettere Classiche a Bologna e, dopo essersi sposato, visse a Carpi. Rimasto vedovo nel 1972, tornò in Appennino dove iniziò a insegnare Italiano e Storia all’Istituto Cavazzi di Pavullo. Il 21 marzo dello stesso anno, fondò l’associazione culturale E’ Scamàdul, che da 51 anni si impegna nella valorizzazione del patrimonio culturale di Sestola e del Frignano attraverso la pubblicazione di una rivista e la promozione di visite ed eventi culturali. Impegnato anche in politica, Bartoli fu assessore alla cultura del Comune di Sestola dal 1985 al 2006. "Non era solo un bravo insegnante – lo ricorda, commosso, il cugino Mario Galli – ma è sempre stato un maestro di vita capace di trasmettere a tutti la bellezza del sapere. Era molto stimato da tanti allievi che, anche dopo il termine degli studi, continuavano a cercarlo per scambiarsi opinioni e consigli: Mario aveva la straordinaria abilità di infondere allo stesso tempo cultura e saggezza. Per me, più giovane di undici anni, è stato come un fratello maggiore e un punto di riferimento stabile fin dall’infanzia". "Quando Bartoli tornò a Sestola – dichiara Emilio Balboni, amico e socio fondatore di E’ Scamàdul – abbiamo creato quest’associazione per valorizzare la cultura e il dialetto del nostro paese. A partire dalla redazione della rivista, Mario si è impegnato sempre moltissimo nell’organizzazione di eventi, spettacoli e visite guidate. Grande appassionato di tennis, fu fondatore e gestore del primo Tennis Club di Sestola". Nel coltivare l’amore per la sua terra, Bartoli è stato anche un grande precursore dei tempi: "Negli anni 80-90 – prosegue Balboni – quando non era ancora comune farlo, Mario registrò più di 5.000 filmati che ancora custodiamo in videocassetta per documentare la natura, la storia e le tradizioni di Sestola". "Bartoli ha sempre promosso con passione la cultura del nostro paese – racconta Elena Pagliai, presidente dell’associazione culturale E’ Scamàdul – riservando particolare attenzione alla ricerca sul dialetto.

Ogni anno organizzava una media di 30-40 tra attività, letture e visite guidate. Scriveva sonetti sia in lingua italiana, sia in dialetto sestolese con tanto di traduzione, offrendo sempre spunti di riflessione interessanti, curiosità e aneddoti".

I funerali avranno luogo alle 15 di oggi nella chiesa parrocchiale di Sestola dove, a partire dalle 14.30, sarà celebrata la Messa.

Jacopo Gozzi