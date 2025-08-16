Incidente al Cimoncino, precipita col parapendio: è grave

Sestola, 16 agosto 2025 – Un uomo di 50 anni, esperto di volo a vela, è stato portato in elicottero all’ospedale di Baggiovara dopo un incidente avvenuto con il parapendio al Cimoncino, nel territorio di Fanano, sull’Appennino modenese (non a Sestola, come si era appreso in un primo momento). L'uomo è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Era decollato da Calvanella, sopra a Pian del Falco, quando nei pressi del Cimoncino, una corrente discensionale gli ha chiuso la vela e l'uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico oltre all'elicottero 118 di Pavullo.