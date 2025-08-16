Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaIncidente al Cimoncino, precipita col parapendio: è grave
16 ago 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Incidente al Cimoncino, precipita col parapendio: è grave

Incidente al Cimoncino, precipita col parapendio: è grave

Dramma in Appennino, l’uomo è finito contro le rocce. Sul posto il Soccorso alpino e l’elicottero del 118. Ora è ricoverato all’ospedale di Baggiovara 

A sinistra, i tecnici del Soccorso Alpino. A destra una persona si lancia con il parapendio

A sinistra, i tecnici del Soccorso Alpino. A destra una persona si lancia con il parapendio

Per approfondire:

Sestola, 16 agosto 2025 – Un uomo di 50 anni, esperto di volo a vela, è stato portato in elicottero all’ospedale di Baggiovara dopo un incidente avvenuto con il parapendio  al Cimoncino, nel territorio di Fanano, sull’Appennino modenese (non a Sestola, come si era appreso in un primo momento). L'uomo è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. 

Era decollato da Calvanella, sopra a Pian del Falco, quando nei pressi del Cimoncino, una corrente discensionale gli ha chiuso la vela e l'uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico oltre all'elicottero 118 di Pavullo.

15:01
Il 50enne non è in pericolo di vita

L'uomo, un infermiere, è stato portato a Baggiovara in gravi condizioni, non è in pericolo di vita. 

14:37
I soccorsi

L'allarme è stato dato intorno alle 13.15 al 112. Il 50enne è stato recuperato da elicottero, con verricello.

14:37
Le cause dell'incidente

In quota c'era un po' di vento, ma il decollo è andato bene. Arrivato in una zona compresa tra il Cimoncino e il monte La Piazza, una corrente discensionale, ricostruisce il Soccorso alpino, ha chiuso la vela e l'uomo è sceso a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale.

14:36
Chi è il ferito

Il ferito è un uomo di 50 anni residente a Montecreto, esperto di volo a vela, partito in mattinata in località Calvanella, che si trova sopra a Pian del Falco. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata