Incidente al Cimoncino, precipita col parapendio: è grave

Sestola, 16 agosto 2025 – Un uomo di 50 anni, esperto di volo a vela, è stato portato in elicottero all’ospedale di Baggiovara dopo un incidente avvenuto con il parapendio al Cimoncino, nel territorio di Fanano, sull’Appennino modenese (non a Sestola, come si era appreso in un primo momento). L'uomo è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.
Era decollato da Calvanella, sopra a Pian del Falco, quando nei pressi del Cimoncino, una corrente discensionale gli ha chiuso la vela e l'uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico oltre all'elicottero 118 di Pavullo.
L'allarme è stato dato intorno alle 13.15 al 112. Il 50enne è stato recuperato da elicottero, con verricello.
In quota c'era un po' di vento, ma il decollo è andato bene. Arrivato in una zona compresa tra il Cimoncino e il monte La Piazza, una corrente discensionale, ricostruisce il Soccorso alpino, ha chiuso la vela e l'uomo è sceso a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale.
