Sestola, Run 5.30 ideata da mamme e maestre per aiutare la scuola

Venerdì 14 luglio sveglia puntata all’alba per partecipare alla 5.30 Virtual Run di Sestola, manifestazione sportiva non competitiva pensata per finanziare progetti a sostegno delle scuole elementari. L’idea è partita – sull’onda del successo registrato in altre realtà – da alcune maestre e dalle mamme, in particolare Laura Sandroni, trovando poi largo appoggio negli sponsor (Vis Hydraulics, Tigelle ‘Pelloni’, Caseificio ‘Il Casello’, ditta ‘Biolchini Dino e Augusto’, Gruppo SEM ‘Sorgenti Emiliane Monte Cimone’). Il gruppo Vis Hydraulics, in particolare, ha messo a disposizione degli organizzatori 200 magliette gratuite. Ritrovo fissato dunque venerdì alle 5.30 davanti alle scuole elementari di Sestola; la camminata o corsa (non competitiva) attraverserà boschi e sentieri ammirando i paesaggi appenninici. Attualmente, già più di 150 persone hanno prenotato o acquistato la maglia tecnica (al costo di 10 euro gli adulti e 5 i ragazzi): l’obiettivo è raggiungere 200 partecipanti. Pre-iscrizibone obbligatoria al 3409035626 (Laura Sandroni) o 3383728864 (Elena Giovanardi). Al rientro ci sarà un’area ristoro. L’incasso della vendita delle maglie sarà interamente donato alle elementari di Sestola per ampliare l’offerta formativa e realizzare diversi progetti.

r.p.