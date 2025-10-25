Set per la serie tv sulla famiglia Panini, la famosa edicola ricreata in piazza Grande

Modena, 25 ottobre 2025 – Modena è tornata agli anni ‘40 sul set della serie televisiva Rai che racconta la storia della famiglia Panini, creatrice delle mitiche figurine che hanno segnato l’infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni. Fermento nelle piazze di Modena, in particolare in piazza Grande è stata ricreata la famosa edicola che diede il via all’avventura imprenditoriale della famiglia che ha portato le figurine nel mondo. Arredi, insegne, abiti, tutto ricorda l’atmosfera dell’epoca. Protagonista l’attrice Serena Rossi che interpreta Olga, capostipite della famiglia.

Accanto a Serena Rossi, a vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, mentre il ruolo del padre Antonio Panini sarà interpretato da Edoardo Pesce.

La serie, scritta da Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Monica Zapelli e liberamente tratta dal libro di Luigi Garlando ’L’album dei sogni’, mette al centro del racconto una madre, Olga Cuoghi Panini, che, divenuta prematuramente vedova, si scopre imprenditrice per necessità.

’La famiglia Panini’ racconta anche lo spirito di un’intera città, Modena, e di una comunità che partecipa con entusiasmo ed orgoglio allo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Intanto si girerà a Modena anche una serie per Amazon Prime Video: da una lavanderia self-service al pubblico globale delle piattaforme in streaming. ’Laundry Heroes’ torna in città per le riprese della sua prima stagione completa, che sarà distribuita nel corso del 2026 su Amazon Prime Video Italia.