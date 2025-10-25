Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sfratti e affitti breviGiunta Marche nomiOdio socialValerio Braschi MichelinPasta DaySagre weekend
Acquista il giornale
CronacaSet per la serie tv sulla famiglia Panini, la famosa edicola ricreata in piazza Grande
25 ott 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Set per la serie tv sulla famiglia Panini, la famosa edicola ricreata in piazza Grande

Set per la serie tv sulla famiglia Panini, la famosa edicola ricreata in piazza Grande

La città è tornata agli anni ‘40: arredi, insegne e abiti ad hoc per ricreare l’atmosfera d’epoca e raccontare la storia della famiglia che ha reso le figurine conosciute nel mondo

Ricreata la famosa edicola della famiglia Panini

Ricreata la famosa edicola della famiglia Panini

Per approfondire:

Modena, 25 ottobre 2025 – Modena è tornata agli anni ‘40 sul set della serie televisiva Rai che racconta la storia della famiglia Panini, creatrice delle mitiche figurine che hanno segnato l’infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni. Fermento nelle piazze di Modena, in particolare in piazza Grande è stata ricreata la famosa edicola che diede il via all’avventura imprenditoriale della famiglia che ha portato le figurine nel mondo. Arredi, insegne, abiti, tutto ricorda l’atmosfera dell’epoca. Protagonista l’attrice Serena Rossi che interpreta Olga, capostipite della famiglia.

Approfondisci:

Alessandro Gassmann, set in piazza Maggiore

Alessandro Gassmann, set in piazza Maggiore

Accanto a Serena Rossi, a vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, mentre il ruolo del padre Antonio Panini sarà interpretato da Edoardo Pesce.

La serie, scritta da Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Monica Zapelli e liberamente tratta dal libro di Luigi Garlando ’L’album dei sogni’, mette al centro del racconto una madre, Olga Cuoghi Panini, che, divenuta prematuramente vedova, si scopre imprenditrice per necessità.

’La famiglia Panini’ racconta anche lo spirito di un’intera città, Modena, e di una comunità che partecipa con entusiasmo ed orgoglio allo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Intanto si girerà a Modena anche una serie per Amazon Prime Video: da una lavanderia self-service al pubblico globale delle piattaforme in streaming. ’Laundry Heroes’ torna in città per le riprese della sua prima stagione completa, che sarà distribuita nel corso del 2026 su Amazon Prime Video Italia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle cittàRai