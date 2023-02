Seta, 20 aspiranti autisti iniziano la scuola guida

Venti aspiranti autisti di autobus hanno iniziato questa settimana il percorso di formazione organizzato e finanziato da Seta che li porterà, entro giugno, a conseguire la patente D e l’abilitazione professionale CQC (Carta di qualificazione del conducente), requisiti necessari per guidare i mezzi pubblici. Il corso è realizzato in collaborazione con Aci Modena, che ne cura la direzione didattica secondo precisi e rigorosi standard qualitativi. Seta garantisce ai futuri conducenti di autobus la copertura integrale del costo della scuola guida (dal valore di mercato di circa 4mila euro) e la garanzia di assunzione, una volta terminato positivamente il percorso formativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e possibilità di scelta tra impiego full time o part time. Il gruppo di aspiranti autisti è caratterizzato dalla perfetta parità di genere (dieci uomini e dieci donne), un’età media di poco superiore ai 30 anni ed un’ampia varietà di precedenti esperienze lavorative e di motivazioni personali. La maggioranza delle donne e dei ragazzi più giovani, ad esempio, viene da esperienze di lavoro precario: per loro, diventare autista di autobus rappresenta finalmente un’occasione concreta di lavoro stabile e garantito. Alcuni, dall’età più matura, hanno intrapreso questo percorso come scelta personale di riqualificazione lavorativa. Tra le iscritte al corso troviamo anche una ex casalinga e madre di famiglia che condividerà con la sua giovane figlia questa esperienza. Del gruppo fa parte anche un cittadino ucraino, giunto da poco in Italia ed intenzionato a stabilirsi nel nostro Paese, motivo per cui sta parallelamente seguendo anche un corso di lingua italiana.