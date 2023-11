Seta, Cirelli nuovo presidente. Incarico per otto mesi: "Ascolto di utenti e personale"

È Alberto Cirelli il nuovo presidente di Seta. L’imprenditore ricoprirà la carica per un periodo di otto mesi, fino all’approvazione del bilancio 2023. Cirelli, 63 anni, attuale presidente di Confapi Emilia-Romagna e socio di Gep informatica srl, società specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate per logistica e trasporto, è stato nominato dagli enti locali della provincia di Modena, come da statuto della società che gestisce il trasporto pubblico nei territori di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

L’annuncio ufficiale è arrivato ieri dal sindaco modenese Gian Carlo Muzzarelli, con una comunicazione al Consiglio comunale riunito nel pomeriggio.

"Dopo le dimissioni del precedente presidente Antonio Nicolini – ha ricordato Muzzarelli – nel mese di settembre il Comune di Modena, su indicazione dell’assemblea dei sindaci dei Comuni modenesi, ha pubblicato un avviso volto a individuare candidati da proporre agli enti locali della provincia per la nomina del presidente del consiglio d’amministrazione della società emiliana trasporti autofiloviari".

Come previsto dal percorso definito dal Consiglio comunale per tutte le nomine di competenza dell’amministrazione, sono poi seguite le audizioni dei candidati in una seduta congiunta delle commissioni consiliari, al termine delle quali Muzzarelli ha ritenuto di designare Alberto Cirelli.

Nella seduta del 25 ottobre scorso, l’assemblea dei sindaci ha proposto e approvato all’unanimità la nomina dell’imprenditore. Cirelli ha ricoperto in passato anche incarichi politici: è stato consigliere comunale a Modena tra il 2019 e il 2021 e in precedenza presidente della Circoscrizione 4 della città della Ghirlandina.

Seta, ricorda il neopresidente, "ha scelto di puntare sull‘innovazione tecnologica, sul rinnovamento della flotta e sulla riduzione del suo impatto ambientale: il percorso è già stato intrapreso ed è sostenuto da un ambizioso piano aziendale di investimenti, che può contare anche su fondi del Pnrr che consentiranno entro breve l‘introduzione nel nostro parco mezzi di autobus alimentati ad idrogeno e full electric".

Cirelli nella sua riflessione d’esordio promette inoltre: "Intendo impegnarmi per consolidare il rapporto di positiva collaborazione che vige tra tutte le componenti aziendali, e sarò in attento ascolto delle esigenze espresse sia dai cittadiniutenti che dal personale di Seta".