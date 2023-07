Seta: "Così inseriamo in azienda i giovani meccanici del futuro"

Passare direttamente dai banchi di una scuola professionale ad un lavoro stabile in azienda, conseguendo al contempo un titolo equivalente al diploma professionale ed accrescendo così le proprie competenze e possibilità lavorative. È questa l’opportunità che Seta offre ai ragazzi che frequentano i corsi in ambito automotive ed elettrotecnico dell’Edseg Città dei Ragazzi, con cui è stata avviata una innovativa forma di collaborazione che offre vantaggi concreti a tutti i soggetti coinvolti. Il protocollo di intesa, siglato dal presidente Seta Antonio Nicolini e don Stefano Violi, delinea il percorso formativo che seguiranno i ragazzi. I primi due giovani a settembre faranno il loro ingresso in azienda, dove saranno inquadrati con un contratto di apprendistato di primo livello che offre un doppio vantaggio: permette di conseguire un diploma professionale maturando contemporaneamente in azienda un’esperienza lavorativa retribuita. Gli studenti otterranno quindi il diploma di ’Tecnico nella gestione e manutenzione di macchine e impianti’, e si assicureranno un posto di lavoro a tempo indeterminato nel settore manutenzione di Seta, che garantisce loro un immediato sbocco lavorativo come tecnici di autobus e filobus.

"La collaborazione che avviamo con la Città dei Ragazzi - dice Nicolini – è un’ulteriore azione tesa a migliorare ed integrare la nostra intensa attività di ricerca e selezione di personale qualificato, sempre più difficile da reperire anche in ambito manutentivo. L’accordo risponde ad uno specifico fabbisogno occupazionale riguardante la figura di ’Tecnico manutentore’, in relazione alla quale si registra – non solo nella nostra azienda ma in tutto il settore del trasporto pubblico - una costante carenza di offerta di manodopera qualificata. Al contempo, questa partnership testimonia che la nostra è un’azienda con una visione strategica, che persegue il miglioramento continuo ed investe sul futuro: non soltanto in ottica esclusivamente interna, ma ponendo grande attenzione alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni, alle quali possiamo offrire concrete opportunità lavorative e di crescita professionale e personale".

"Per la Città dei Ragazzi e per gli allievi in formazione - dichiara don Stefano Violi - la partnership con Seta ha una grande valenza. Consente ai ragazzi che hanno già assolto l’obbligo formativo di proseguire il percorso e di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze, inserendosi in modo organico in azienda con concrete prospettive di crescita professionale".