Seta, da lunedì servizio urbano a pieno regime Nuove assunzioni, compensato il boom di assenze

Da lunedì il servizio di trasporto pubblico urbano di Modena riprenderà a circolare a pieno regime su tutte le linee: grazie alle recenti assunzioni di autisti è stato possibile compensare il picco di assenze registrate tra la fine di novembre e la prima metà di gennaio, che ha comportato la rimodulazione del servizio e la conseguente individuazione di alcune corse di alcune linee suscettibili di cancellazione. Il servizio extraurbano, invece, non ha subito alcuna rimodulazione ed è sempre stato garantito integralmente. L’anomala ondata di assenze per malattia (con picchi giornalieri di oltre 60 autisti indisponibili su una pianta organica di circa 250, ovvero quasi il 25% del totale), è stata contrastata dall’azienda attraverso più azioni sinergiche. Per incentivare l’ingresso di nuovi autisti, ad esempio, Seta garantisce ai nuovi assunti (la cui prima busta-paga è di oltre 1.300 euro) un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un salario aziendale aggiuntivo, un premio di produzione ed un’ampia dotazione di servizi di welfare che prevede, a breve, anche l’attivazione di una palestra interna e di un ambulatorio medico riservati ai dipendenti. Inoltre, a chi proviene da fuori regione avrà un alloggio temporaneo. E’ stata poi avviata anche una ‘scuola di formazione’ per autisti, aperta a donne disoccupate e giovani under 30.