"Seta, ho tracciato la rotta ma ora non ho più tempo"

Chi prenderà il posto di Alberto Cirelli ai vertici di Seta? Le indiscrezioni rimandano per ora ad Andrea Burzacchini, dal 2016 al 2022 amministratore unico di aMo, l’agenzia della Mobilità. Visione nord-europea della mobilità, attenzione all’integrazione tra trasporto pubblico e mobilità dolce e un curriculum che lo caratterizza come uno dei modenesi più specializzati sull’argomento. Piacerà come figura quella del forte sostenitore della centralità del trasporto pubblico? Di certo la battaglia sul successore di Cirelli sta per aprirsi. I soci pubblici si orienteranno su un presidente di lotta – pronto a ingaggiare una battaglia per strappare quanta più autonomia territoriale possibile nella futura società unica regionale – o di governo, più attento cioè a non scompaginare gli equilibri politici con la Regione?

Intanto è stata resa nota da La Pressa la lettera di dimissioni di Cirelli: "Compatibilmente con le deleghe assegnatemi – si legge tra l’altro – ho cercato di fornire il mio contributo, di tracciare una rotta, un percorso; di sollecitare uno stile. Concentrandomi in particolare su alcuni aspetti strategici: rapporti sindacali, piano di rilancio, Academy-Student day, investimenti, sicurezza". Ora si affacciano per Seta alcune importanti sfide: "Il completamento del Piano di rilancio; la partecipazione alla prossima gara di fine 2026; la Società unica regionale di trasporto. Queste importanti sfide richiedono competenze e grande disponibilità di tempo. Sulle prime non spetta a me esprimere valutazioni; la variabile tempo è invece una garanzia che debbo fornire personalmente". E in questo momento, "purtroppo, non sono più in grado di assicurare questa seconda, fondamentale, condizione: motivi personali mi impediscono di garantire il tempo indispensabile alla corretta efficacia del ruolo che mi è stato affidato. Porto con me la consapevolezza di aver lavorato al meglio delle mie possibilità".

E sulle sue dimissioni di Cirelli interviene anche la Fit Cgil che si rammarica "per l’interruzione di un’attività di promozione e valorizzazione del trasporto pubblico locale nei territori serviti da Seta, nonché di una continua ricerca di convergenza tra le organizzazioni che rappresentano i lavoratori, fattore fondamentale per la qualità del servizio". L’auspicio, rileva Marco Bottura, "è che il futuro nuovo presidente e il Cda di Seta possano accogliere le istanze territoriali portate fin qui avanti, ma ancora non realizzate". Anche perché per le future gare e Holding - azienda unica "bisogna avere un cda coeso ed in linea con le scelte dei soci tutti". Resta infine "il tema delle risorse nazionali e regionali che al settore del Tpl sono insufficienti, questione strettamente legata ai problemi del territorio, come è stato evidenziato nello scorso settembre con il taglio consistente del servizio".

Ieri anche il sindaco Massimo Mezzetti aveva sottolineato come Cirelli gli aveva detto "da tempo che sarebbe arrivato all’approvazione del bilancio e che avrebbe preferito passare la mano".

Gianpaolo Annese