Seta, in città infuria il dibattito : "Quali vantaggi con la holding?"

Monta la discussione sull’ipotesi di accorpamento di tutte le società locali di trasporto pubblico locale in un’unica Holding o azienda regionale. "Non c’è ragione pregiudiziale – sottolinea il consigliere regionale di Avs Paolo Trande – per opporsi a questa prospettiva. C’è invece la necessità di comprendere quale assetto e quali ’guadagni’, nell’efficienza e nella efficacia del Tpl, si avrebbero in questo processo di accorpamento. I nodi li conosciamo, alcuni sono nazionali e altri locali. Quello maggiore è nazionale: il finanziamento del Tpl. Da anni è sottoposto a tagli, dai governi di destra". Quelli locali, prosegue Trande, "sono relativi alla necessità di rendere equa la distribuzione delle risorse territorio per territorio, molto diversi, al mantenimento di un ruolo nella programmazione degli enti locali territoriali, all’ammodernamento della flotta, alle assunzioni di autisti e alle condizioni di lavoro e di salario e, in alcuni territori, a partire da quello modenese, da un rinnovato rapporto trasparente e collaborativo con le organizzazioni sindacali, sin qui deficitario". Se il processo di creazione di una holding o azienda regionale "riesce a rispondere efficacemente a queste esigenze il processo non solo non va fermato ma va incoraggiato. Se, invece, siamo dinanzi alla classica soluzione in cui l’elemento centrale è la risposta alla diminuzione delle risorse destinate al TPL dal governo centrale, un risposta economicista a problemi di bilancio, il quadro cambia, notevolmente".

Perplessa sull’ingresso di Seta in Tper anche Cna Modena che con Franco spaggiari ritiene che il progetto di costituzione di una holding regionale possa andare nella direzione auspicata dalle imprese private, "a patto che cambi il paradigma della programmazione della mobilità, accreditando in maniera definitiva il ruolo dei privati nella sua gestione e definendo con chiarezza il loro ruolo nel futuro di un ente sovra provinciale, oltre che delle sue declinazioni operative territoriali".

Sull’argomento interviene anche il consigliere comunale di ’Modena in ascolto’ Andrea Mazzi: "Abbiamo ceduto senza neanche troppa pubblicità il controllo di Seta ad altre realtà. Oggi il Comune di Modena non ha un potere diretto verso la società che gestisce il trasporto pubblico locale nella nostra città, e quindi non è in grado di ottenere nulla grazie ad un suo potere contrattuale, riguardo ad es. al numero e alla frequenza delle corse o alle tariffe. Le chiavi che mettono in moto l’automezzo le abbiamo già consegnate, ora non resta solo che salire tra i passeggeri".

g.a.