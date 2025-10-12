Seta, l’assessore Zanca: "Azienda unica regionale?. Solo a certe condizioni"

"I soci pubblici di Seta hanno aderito all’idea di massima dell’azienda unica regionale con Start della Romagna e Bologna, ma abbiamo posto alcune condizioni: conoscenza dello stato di salute finanziario di Seta, maggiori investimenti sul territorio, trasformazione tecnologica di Gigetto, struttura della governance della futura azienda. Non abbiamo ancora ricevuto risposte soddisfacenti". L’assessore alle partecipate Paolo Zanca ha notato l’accelerata dell’assessore Irene Priolo sull’azienda unica dei trasporti: all’interrogazione di Fd’I ha risposto che entro l’autunno sarà definito il quadro dell’operazione.

Assessore, vi rassicura la tempistica?

"L’assessora Priolo dice entro l’autunno, ma ha dimenticato di dire che al momento, da quel che sappiamo, Bologna ha chiesto un rinvio della discussione al 2027. Dell’Azienda unica se ne è cominciato a parlare in un documento del maggio 2024, poi c’è stata una decisa virata all’inizio del 2025, poi il silenzio e le voci di corridoio sul diniego di Bologna. Siamo disponibili a ragionare sull’azienda unica, ma nel frattempo non siamo rimasti con le mani in mano... ".

Siete in trattativa con Start Romagna e Tep Parma?

"Ripeto, il Comune di Modena non sta fermo…".

C’è chi legge l’uscita di Priolo proprio come un’accelerata per fermare questo accordo parallelo. Ma è possibile un’intesa con Start Romagna o Tep Parma escludendo Tper?

"Tutto è possibile. Ma la domanda esatta dovrebbe essere: ‘Il Comune di Bologna ci sta o no nell’azienda unica? L’assessore Priolo è in grado di risponderci su questo? Se Bologna ci sta da subito, partiamo. Altrimenti le altre aziende del territorio si guarderanno negli occhi e si organizzeranno di conseguenza".

Per Priolo è fondamentale l’azienda unica per arginare l’arrivo di eventuali soggetti esteri quando ci sarà la gara (difficilmente nel 2026 a questo punto).

"Non possiamo rimanere fermi nell’attesa che i felsinei sciolgano i loro problemi. E poi, comunque, leggo troppe affermazioni apodittiche: ‘Bisogna fare l’azienda unica perché non passi lo straniero, bisogna aumentare i biglietti perché sono più bassi delle altre regioni o perché c’è l’inflazione’. Noi continuiamo a chiedere: qual è il progetto concreto dietro l’azienda unica? Se ce lo spiegate e ci convince saremo i primi a sostenere che occorre aumentare il costo del biglietto. Le argomentazioni ad oggi sono insufficienti".

Ma chi decide sui biglietti?

"I singoli Comuni, assieme alle Agenzie della mobilità, che a Modena è partecipata dal 35% dal Comune. Possiamo anche chiedere un sacrificio ai cittadini, ma dobbiamo dimostrare che in cambio avranno un miglioramento deciso del servizio, oggi inadeguato".

La sensazione è che sul fronte dei soci pubblici di Seta Reggio sia l’anello debole, più in linea con Tper-Bologna.

"Nelle nostre riunioni con gli altri Comuni e Province socie c’è piena sintonia d’intenti nel confronto con Tper e la Regione: il sindaco Mezzetti è sempre indicato come il portavoce da parte di tutti soci".