Seta, malumori anche nel Reggiano. La Lega: "Mai più disservizi così"

Sul trasporto pubblico malumori anche nel Reggiano, dopo l’ennesimo ultimatum del sindaco Mezzetti a ’rimettere in sesto’ Seta. "Apprezzabile il confronto che si è tenuto lunedì scorso, su input dell’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini, tra gli enti locali e l’azienda Seta con l’obiettivo di mettere sul tavolo le criticità legate al trasporto pubblico che si sono manifestate negli ultimi tempi". La considerazione è di Marco Massari, sindaco di Reggio e Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio. "Abbiamo approfittato dell’occasione per ribadire la necessità di dare segnali concreti sul miglioramento di un servizio oggi fortemente penalizzato dalla carenza di autisti. Abbiamo però chiesto anche che il bacino reggiano venga maggiormente considerato". La proposta prevede che "la struttura societaria di Seta cambi pelle, in vista della creazione della nuova holding regionale, dotandosi di SOT, Società Operative Territoriali, che portino all’attenzione dell’azienda le esigenze dei bacini provinciali. Uniformare i contratti degli autisti e riequilibrare i contributi chilometrici, fortemente penalizzanti per il bacino reggiano, altre richieste di cui il nostro territorio si fa portavoce, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente e capillare".

Nel frattempo i sindacati Or.s.a Trasporti e Usb lavoro Privato ribadiscono lo sciopero di sabato. "Avviliti e umiliati, stanchi e sottopagati, i lavoratori di Seta scendono in piazza per rivendicare i diritti e denunciare una situazione che non può più essere tollerata". Alle 9.30 si terrà un presidio presso la stazione delle corriere di Modena, seguito da un corteo che percorrendo via Emilia Centro arriverà fino a Piazza Grande, "invitando alla partecipazione tutta la cittadinanza per il diritto alla mobilità, attraverso un servizio di trasporto pubblico sicuro e dignitoso". Rincara la dose il capogruppo della Lega Giovanni Bertoldi: "Il taglio delle corse sta portando danni a tutti i cittadini ma anche agli studenti che, teoricamente, dovevano esserne risparmiati. Una cosa è certa: i gravi disservizi registrati negli scorsi giorni, non devono più ripetersi. Non è accettabile che anche in un normale lunedì centinaia di ragazzi rimangano a piedi per il salto delle corse o per autobus che senza alcun tipo di preavviso, arrivano in ritardo di oltre 20 minuti o che non possono ripartire perché i mezzi sono sovraffollati".

Intanto a Campogalliano ieri mattina la sindaca Daniela Tebasti ha incontrato un esponente di Seta per un aggiornamento sui primi 15 giorni di scuola, segnalando i disservizi.

r.m.