Seta, più corse entro settembre. Sindaci soddisfatti: "Piano positivo. Ma ora soldi e serenità sindacale"

Entro settembre, inizio dell’anno scolastico, torneranno le corse tagliate nel 2024. È l’obiettivo più evidente del piano di rilancio per i prossimi due anni: la sintesi del documento, contenuta in una una ventina di slide, è stata presentata ieri pomeriggio da Seta ai sindaci e ai presidenti delle Province di Modena, Reggio e Piacenza. I contenuti e le cifre saranno comunicate nel dettaglio dall’azienda dei trasporti nella giornata di oggi, intanto però gli azionisti pubblici appaiono più sereni rispetto a qualche mese fa. "La determinazione di questi mesi ha prodotto risultati positivi – commentano – Il piano di rilancio porterà al conseguimento di obiettivi importanti e necessari per le nostre comunità".

Nel corso dell’incontro, che non prevedeva una votazione del piano, gli amministratori hanno sottolineato quanto "sia fondamentale "ripristinare serene relazioni sindacali con i lavoratori di Seta e in questo è determinante investire risorse che portino al miglioramento fattivo delle condizioni di lavoro. Ciascuno deve fare la propria parte, anche dal punto di vista economico e chiediamo con forza al governo di supportare i territori, invertendo la politica dei tagli agli enti locali che sta mettendo in ginocchio i nostri territori". Il piano esposto "risponde alle richieste avanzate dai soci pubblici di Seta anche a seguito della lettera inviata lo scorso dicembre".

Nel dettaglio, si chiede il ripristino del servizio al 2023: si parte ad aprile per arrivare progressivamente a settembre. Il servizio urbano nel 2024 è stato ridotto del 20% circa rispetto all’anno prima. In concreto significa per esempio che se l’autobus della linea Seta attualmente passa ogni 15 minuti, tornerà a passare ogni dieci; i bus che transitano ogni 20 passeranno ogni 15. Inoltre nella riunione si è sottolineata la necessità di spingere sulla digitalizzazione dei pagamenti per evitare per esempio l’assalto alle macchinette con le monetine, come avvenuto di recente.

Il sindaco Massimo Mezzetti a margine dell’incontro ha ricordato le tappe di questi mesi, lanciando una stilettata a Tper e all’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat: "Noi non avevamo nulla, un foglio bianco. La nostra insistenza ha prodotto un lavoro che ha consentito all’azienda di presentarci un primo piano". Il sindaco ha poi rimarcato la necessità di "ripristinare sereni rapporto sindacali con i lavoratori". Un riferimento alla necessità di ribaltare la tendenza per la quale il 33 per cento degli autisti lascia l’azienda per le condizioni di lavoro e per i turni massacranti. Quanto alle risorse, il punto di partenza dell’altra volta, 600mila euro, è evidentemente insufficiente.

Le cifre ieri non sono trapelate, ma la Fit Cisl aveva calcolato in 4 milioni di euro il fabbisogno per una condizione ottimale del servizio. "Né l’azienda, né tanto meno i Comuni possono incrementare il budget. Occorre un impegno del governo, che al momento non c’è: in queste condizioni il trasporto pubblico è difficile che sopravviva". Un riferimento all’esecutivo Meloni certo, ma in diversi vi leggono anche un braccio di ferro con la Regione con cui è ancora aperta la partita della futura Holding o come dir si voglia: "Siamo in attesa di capire meglio gli obiettivi della Regione. Ma in generale non basta avere i conti in ordine se poi non si garantisce una risposta adeguata ai bisogni dei territori. Solo dopo avrà senso parlare di azienda regionale o Holding".