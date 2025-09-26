Seta, servizio in affanno. Autisti in fuga, l’ad Roat: : "Stipendi inadeguati?. Poche risorse nazionali"

L’azienda ammette "l’inadeguatezza della remunerazione dei conducenti dei mezzi pubblici rispetto al carico di responsabilità e di impegno che viene loro richiesto", in un contesto nazionale in cui il trasporto pubblico è "gravato da serie problematiche, a partire dall’insufficienza delle risorse disponibili". Tanto che "il recente incremento del Contratto nazionale di categoria è stato possibile solo con la garanzia dello Stato di copertura dei maggiori oneri per le aziende".

È uno dei passaggi salienti della replica dell’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat (nella foto in alto) al racconto di un autista 35enne – uscito dal percorso di formazione della Seta Academy e che aveva preso servizio a metà luglio –, che lamentava una "paga da 1.500 euro: lavoro ogni domenica e turni dalle 6 alle 21". Una situazione che lo aveva portato a dimettersi, passando da Seta a Reggio a lavorare invece per un’azienda privata di Modena. "Ho sognato questo lavoro – aveva detto l’autista – e ho dato tutto me stesso, ma dopo due mesi mi sono licenziato, dovendo scegliere se tenere stretto il volante dell’autobus o perdere la mia famiglia". Nel dettaglio, "in Academy ci avevano garantito un’altra vita. Una vita di lavoro duro ma dignitoso. Avremmo dovuto guidare dal lunedì al sabato e al massimo una domenica al mese. È finita che per due mesi ho guidato tutti i sabati e tutte le domeniche, perché manca troppo personale. Per due volte alla settimana sono stato assegnato a turni che iniziavano alle 6 del mattino e finivano alle 21".

Ora il manager Roat spiega che "è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assegnato al bacino provinciale di Reggio. All’atto delle dimissioni ha totalizzato circa 40 turni lavorativi, corrispondenti al 58% del tempo complessivamente trascorso alle dipendenze di Seta". Non è vero, dicono dall’azienda che abbia fatto "tirate" di 15 ore al volante: "I turni effettuati sono stati tutti pomeridiani (13-21 o similari) o mattinali (6-14 o simili). Non risulta pertanto riscontrata l’affermazione che per due volte alla settimana sia stato stato assegnato a turni che iniziavano alle 6 del mattino e finivano alle 21". Seta precisa anche che i turni domenicali straordinari "oltre a prevedere una remunerazione supplementare, non vengono mai imposti dall’azienda, ma sono assegnati al dipendente solo a seguito della sua esplicita accettazione. E di norma i turni lavorativi domenicali ordinari di Seta nel bacino reggiano hanno una cadenza di 3 domeniche a riposo e 2 domeniche al lavoro".

Al di là delle differenti versioni, il nocciolo della questione resta: rispetto al tema dei bassi salari l’ad Roat sottolinea come sia evidente a tutti che "alla base della grave carenza di autisti – riscontrata in molti Paesi europei e in particolare nel Centro Nord Italia – vi siano motivi sia di natura economica che di mutata percezione della attrattività di questo tipo di impiego. Le singole aziende dispongono purtroppo solo di limitati margini di manovra, che Seta sta cercando di azionare".

Da qui anche il ricorso ai gettonisti, tanto contestati, dal Sud Italia: "Sono poche unità sui circa 200 autisti attualmente in forza all’azienda, inquadrate in normali contratti di somministrazione, già usati negli scorsi anni. Situazioni temporanee, con la finalità di rinforzare" Seta nella fase di avvio dei servizi dopo l’estate.