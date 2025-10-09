Seta-Tper, l’assessora Priolo: "Avanti con l’azienda unica per arginare i soggetti esteri"

Avanti tutta sulla creazione di un’azienda unica del trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna. Lo ha chiarito l’assessora ai Trasporti Irene Priolo rispondendo mercoledì in commissione a un’interrogazione sul futuro di Seta, presentata da Fratelli d’Italia. Tema caldo, soprattutto a Modena, dove l’amministrazione comunale e Seta sono ai ferri corti e nessuno porta per scontato invece l’unificazione delle aziende di trasporto.

"Nel programma di mandato di questa giunta – le parole di Priolo – è stata formulata una scelta politica molto chiara per la creazione di un’azienda unica che supera il concetto di holding espresso nella scorsa legislatura". Il motivo, ha aggiunto l’assessora, "è che l’attuale mercato del Trasporto pubblico locale penalizza le aziende più piccole ed è per questo che propendiamo per un unico grande soggetto regionale per far sì che a breve non arrivino sui nostri territori soggetti esteri". Priolo ha infine annunciato che "entro l’autunno" sarà pronto uno studio con un "quadro preciso" delle complesse operazioni societarie da attuare per l’azienda unica: scorporo delle singole aziende attualmente operanti nel corso della prima fase e fusione vera e propria in un secondo momento.

L’interrogazione era firmata dal consigliere Ferdinando Pulitanò e sottoscritta dai colleghi di gruppo Alessandro Aragona, Giancarlo Tagliaferri, Annalisa Arletti e Marta Evangelisti. Pulitanò si è detto parzialmente soddisfatto della risposta, definendo però l’attuale governance aziendale "particolarmente scadente anche sotto il profilo gestionale".

Seta, la società che gestisce il trasporto su gomma di Piacenza, Modena e Reggio Emilia è una società mista, con una quota pubblica detenuta dagli enti locali dei tre territori e una quota privata posseduta da Herm (Holding Emilia-Romagna Mobilità) e da Tper (che ne detiene il 6,51% delle azioni). Herm, il maggiore socio di Seta è controllata al 95% da Tper, che vede a sua volta nella Regione il maggiore azionista (con il 46,13% delle azioni).

L’assessora regionali ai Trasporti Irene Priolo ha poi difeso difende la decisione di Seta di assumere autisti a gettone dalla Campania e l’aumento del costo dei biglietti previsto nei bacini di Piacenza, Modena e Reggio Emilia. Argomento sollevato sempre dal consigliere Pulitanò nell’interrogazione. L’atto ispettivo, tra l’altro, bollava come "palliativi le azioni di rilancio attuate da Seta come, ad esempio, la proposta inaccettabile di integrare il personale con conducenti a chiamata e cambiando le corse in maniera irrazionale, a fronte oltretutto di un aumento delle tariffe".

Secondo Pulitanò, la situazione per gli autisti sarebbe poi ancora più insostenibile con l’inizio delle scuole, determinando "condizioni lavorative sempre più vessatorie e irrispettose come da tempo denunciato con forza dalle organizzazioni sindacali".

Priolo confida che molte questioni gestionali possano essere risolte proprio dalla creazione di un unico soggetto regionale, puntualizzando poiché "l’impiego dei gettonisti coincide proprio con l’inizio dell’anno scolastico e serve per alleggerire i carichi di lavoro del personale". Per quanto riguarda l’aumento delle tariffe, l’assessora regionale dei Trasporti ha invece fatto notare come le tariffe attuali sono inferiori a molte aziende di trasporto pubblico delle regioni confinanti. "L’aumento delle tariffe non solo è fisiologico dopo un certo lasso temporale, ma diventa imprescindibile quando il fondo per il trasporto pubblico locale da parte del governo non aumenta e le aziende e le realtà territoriali più piccole si trovano a dover risolvere gli aumenti dei costi Istat".