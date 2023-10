Seta, tre candidati per la presidenza. Oggi partono le audizioni

Sono tre i candidati alla nomina alla presidenza del consiglio di amministrazione di Seta dopo le dimissioni per motivi personali di Antonio Nicolini, e oggi, dalle 16.30, sono in programma le audizioni da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta. Il candidato designato sarà proposto agli enti locali della provincia di Modena per la nomina di presidente della società e resterà in carica per circa un anno, fino all’approvazione del bilancio relativo al 2023, completando il mandato di Nicolini. Il compenso è deliberato dall’assemblea dei soci.

I tre candidati sono: il commercialista di Terni Stefano Antonini, 63 anni, revisore dei conti in numerose società e soggetti pubblici; l’imprenditore Alberto Cirelli, 63 anni, consigliere comunale tra il 2019 e il 2021 (in precedenza presidente della Circoscrizione 4) e attualmente presidente di Confapi Emilia-Romagna, socio di Gep informatica srl, società specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate per logistica e trasporto; l’ingegnera Maddalena Ronchetti, 53 anni, consigliera dell’Ordine degli ingegneri di Modena, libera professionista specializzata nel settore edile.

Le audizioni fanno parte del percorso definito dal Consiglio comunale per tutte le nomine di competenza dell’Amministrazione e si svolgono in una seduta congiunta.