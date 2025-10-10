Sette secoli di ’Melodie dell’anima’. In mostra antichi codici e pergamene

Fu proprio un monaco benedettino, Guido d’Arezzo, a ideare la moderna notazione musicale: all’abbazia di Pomposa, attorno al 1020, dunque mille anni fa, ‘inventò’ il tetragramma, ovvero la scrittura dei ‘neumi’, i segni collocati su diverse righe per indicare l’altezza e la tonalità dei suoni, e facilitare così l’apprendimento dei canti. Dai neumi sono poi derivate le note musicali di oggi che si scrivono sul pentagramma.

All’abbazia di Nonantola, storico e importantissimo centro di arte e di cultura, sono custodite antichissime pergamene e materiali musicali che raccontano questa storia affascinante e meravigliosa, andando alle radici della musica, come noi la conosciamo. La potremo (ri)scoprire grazie alla mostra "Melodie dell’anima" che sarà inaugurata domenica pomeriggio al Museo benedettino e diocesano d’arte sacra di Nonantola: preziosi codici e pergamene ci aiuteranno a ripercorrere sette secoli di canto gregoriano, il canto liturgico monodico (cioé a melodia singola) della tradizione cattolica occidentale, elaborato già nell’VIII secolo.

Si partirà appunto dalla ‘scrittura neumatica’ nata a seguito della tradizione orale: nello scriptorium di Nonantola venne elaborato un particolare tipo di notazione neumatica, detta appunto nonantolana, testimoniata dallo splendido Graduale dell ‘XI secolo conservato alla Biblioteca Abbaziale. Don Riccardo Fangarezzi, direttore dell’Archivio abbaziale, ha selezionato i vari documenti in mostra, raggruppati in tre sezioni, che dalle origini ci accompagna verso la fioritura musicale (con i libri corali in monasteri, collegiate e cattedrali) fino all’uso generale e duraturo (con i messali).

Nella sezione più antica, potremo ammirare frammenti da codici musicali dal XII al XIV secolo con campioni di notazioni, mentre nella seconda sezione saranno esposti anche grandi libri corali del 1763, a dimostrazione della lunga tradizione del canto gregoriano. L’ultima sezione dimostrerà come questo linguaggio musicale abbia raggiunto ogni più piccola parrocchia attraverso la pubblicazione di messali: in mostra esemplari dal XVII al XIX secolo.

La mostra resterà allestita fino a maggio 2026: l’inaugurazione, domenica alle 15.30 nella sala Verde del Palazzo Abbaziale (nell’ambito della rassegna "Monasteri aperti"), sarà seguita da una visita guidata, con le punteggiature musicali della Schola Gregoriana di Reggio Emilia. In abbazia si terrà una speciale ‘esplorazione sonora’ all’organo Traeri (secolo XVIII) a cura di Fabiana Ciampi e Stefano Pellini.

Il pomeriggio si concluderà con un concerto di canto gregoriano e organo ‘alternatim’ a cura della Schola Gregoriana diretta da Silvia Perucchetti, con Fabiana Ciampi all’organo, incluso nella rassegna ArmoniosaMente e del Modena Organ Festival.