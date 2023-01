Settecani, semafori hi-tech e incrocio sicuro per i pedoni

La frazione di Settecani, terra di tre comuni (Castelnuovo, Spilamberto o Castelvetro, a seconda di dove si appoggiano i piedi), da ieri è ufficialmente più sicura. E’ stata inaugurata la riqualificazione dell’incrocio, che per tanti anni è rimasto estremamente pericoloso, visto l’intenso traffico veicolare, la mancanza di pedonali e le dimensioni ristrette della sede stradale. Con questo intervento sono stati rinnovati tutti i semafori presenti (dotandoli anche di spire in grado di misurare il flusso di traffico in tempo reale e regolare di conseguenza l’accensione delle luci semaforiche) e sono stati realizzati marciapiedi per 200 metri di lunghezza. Per l’occasione, al taglio del nastro sono intervenuti sul posto il presidente della Provincia di Modena, Giandomenico Tomei (l’ente ha stanziato 105mila euro), assieme a rappresentanti dei tre comuni coinvolti (che si sono suddivisi gli altri 75mila euro necessari per l’intervento): Massimo Paradisi sindaco di Castelnuovo, Giorgia Mezzacqui vicesindaca di Castelvetro, Mirella Spadini assessora ai lavori pubblici di Spilamberto. Presenti anche Emilia Muratori, presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli, e il geom. Daniele Muzzarelli dell’Ufficio Tecnico di Castelnuovo, che ha seguito il progetto per conto dell’Unione.

Tomei, al suo ultimo taglio del nastro prima dell’elezione del nuovo presidente, ha sottolineato che questo intervento "mette in sicurezza i pedoni" in attesa dell’apertura dell’ultimo tratto della Pedemontana, che dovrebbe sgravare, anche di molto, il traffico su questo incrocio. Muratori ha ribadito che "il tema della sicurezza ci accomuna tutti". Mezzacqui ha evidenziato l’importanza di intervenire anche su questa "terra di confine" tra comuni, Spadini commentato: "L’intervento è stato sviluppato nel modo migliore possibile". Paradisi, infine, ha rimarcato "le buone pratiche" messe in atto con questo progetto, con la collaborazione di più enti.

Marco Pederzoli