Settembre Formiginese. Un mese di idee ed eventi ossigeno per la mente

Il Settembre Formiginese riparte da un’Idea. Sabato 6 e domenica 7 settembre saranno proprio gli incontri della ’festa del pensiero’, con ospiti di prestigio al parco del Castello, a inaugurare la 54ª edizione del ricco cartellone di Formigine (con il sostegno della Fondazione di Modena e di Coop Alleanza 3.0) che si dipanerà per tutto il mese e abbraccerà anche la prima parte di ottobre.

Protagonisti di ’Idea’ sabato 6 saranno Beppe Severgnini, che alle 17 presenterà il suo libro ’Socrate, Agata e il futuro’, ed Enrico Galiano, il prof stella dei social che alle 18.30 parlerà su ’Meglio veri che perfetti’, dal suo ultimo libro ’Quel posto che chiami casa’. Tutti al femminile gli incontri di domenica 7: alle 17 Concita De Gregorio (’Di madre in figlia’) e alle 18.30 Lidia Ravera (’Volevo essere un uomo’). Lunedì 8 settembre, poi, nell’ambito di Smart Life Festival, prenderà vita il dialogo fra Mario Calabresi e don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, impegnato nell’assistenza e accoglienza ai migranti. Nel programma del ‘Settembre’ anche due incontri (23 e 28 settembre) su ‘giovani e responsabilità’ per riflettere sulle inquietudini degli adolescenti e sui rischi di bullismo e cyberbullismo: fra gli ospiti, anche Giuseppe Di Giorgio, procuratore capo presso il Tribunale dei Minori di Bologna.

A dare il la alla colonna sonora del Settembre Formiginese sarà un ricordo del mitico Picchio Rosso, sabato 6 alle 21 in piazza Calcagnini: discoteca in piazza anche nella serata di domenica 7, mentre il 20 settembre sarà la volta di un tributo a John Lennon con Stefano ‘Stecca’ Bertolani, affiancato da Robby Pellati e Mel Previte. Il 26 settembre poi una serata speciale dedicata al balletto, con ’Il Grande Gatsby’, una coreografia di Ines Albertini e Walter Angelini ispirata al romanzo di Francis Scott Fitzgerald e portata in scena dall’Étoile Ballet Theatre. Il Settembre Formiginese sarà anche l’occasione per riscoprire alcuni luoghi speciali che si potranno visitare: il giardino storico di Villa Clementina, la Torre dell’acquedotto, l’acetaia comunale e le ville storiche. Saranno organizzati walking tour serali nei parchi della cittadina. Il primo fine settimana di ottobre sarà poi dedicato all’agricoltura.

"Tutti si mettono in gioco per presentare un programma così corposo", sottolinea Corrado Bizzini, assessore al coordinamento eventi. "Il Settembre Formiginese è sempre un momento di comunità particolarmente atteso – osserva il sindaco Elisa Parenti –. Anche per questo è l’occasione per inaugurare alcune nuove realizzazioni per il territorio": tra i progetti conclusi, la ristrutturazione dell’ex casa del custode presso Villa Gandini che diverrà sede di attività per i giovani (sabato 27 dalle ore 16), e la Ciclabile del Mito che collega il Museo Ferrari di Maranello con la Casa natale del Drake a Modena, passando per Formigine (domenica 28 dalle 10). Il 4 ottobre sarà inaugurata la palestra all’aperto presso i Campi Macrì a Magreta, mentre l’11 ottobre verrà posata la prima pietra per il villaggio degli orti all’ex cava di Tabina.

