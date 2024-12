Settimana corta per le medie: "Dal prossimo anno scolastico"

Le scuole secondarie di primo grado (medie) del territorio di Fiorano Modenese, dall’anno 2025-2026, adotteranno la cosiddetta ‘settimana corta’, riorganizzando l’attività didattica su cinque giorni di frequenza, eliminando quindi il sabato dal calendario scolastico. Un’autentica rivoluzione, figlia della decisione di entrambi gli Istituti Comprensivi che hanno deliberato nelle scorse settimane la nuova frequenza delle scuole ‘Francesca Bursi’ e ‘Giacomo Leopardi’, accogliendo nuove sensibilità e richieste provenienti dai rappresentanti dei genitori e allineandosi a strade già intraprese da altre scuole della provincia, sollecitate da più parti a raccogliere istanze in grado di mediare tra le necessità delle famiglie senza che la novità impatti in modo importante su una didattica cui la ‘settimana corta’ non toglie nulla.