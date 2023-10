Settimana della salute mentale. Oltre cento eventi e incontri per esplorare il disagio psichico

"Non siete soli". Così viene presentata Màt, la Settimana della Salute Mentale che porterà dal 21 al 28 ottobre 100 appuntamenti a Modena e provincia, per affrontare il tema della salute mentale, l’universo della malattia e di chi se ne prende cura quotidianamente. È la più grande manifestazione corale in Italia dedicata a un aspetto spesso dimenticato. Focus di questa tredicesima edizione è il potere trasformativo delle crisi, chiave per guardare con occhi nuovi l’instabilità e le incertezze che caratterizzano il nostro tempo. "Il mondo della salute mentale - spiega Fabrizio Starace, psichiatra direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl Modena che promuove il Festival, nonché Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (Siep) - registra da anni una domanda crescente di intervento che richiede il massimo impegno delle istituzioni. Purtroppo il sottofinanziamento della sanità pubblica e dei servizi sociali condiziona la capacità di risposta dei nostri Servizi".

Il contesto storico e socioeconomico degli ultimi anni, segnato da un’atmosfera di instabilità e incertezza senza precedenti, ha profondamente impattato sulla salute mentale della popolazione in Italia e in Europa. Nei 27 Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito gli adolescenti sono i più colpiti dagli effetti della pandemia e degli eventi degli ultimi tre anni: ansia (28%), depressione (23%), solitudine (5%), stress (5%) e paura (5%) sono i problemi di salute mentale più comunemente riscontrati. "Una delle tentazioni più forti è di rifiutare il cambiamento, chiudendo gli occhi e rifugiandosi nel passato, fornendo risposte asincrone a domande che nel frattempo sono cambiate. Mettere assieme i pezzi, sfrondare il superfluo per guardare all’essenza della salute mentale individuale e di comunità, esigono da noi tutti uno sforzo. Questa settimana è un’occasione per superare le rassicuranti appartenenze micro identitarie e ritrovare nel confronto stimoli di partecipazione. Per superare lo stigma e il pregiudizio legati alla malattia mentale. Invito tutti i cittadini a partecipare, è un’azione non solo di prevenzione, ma anche di protezione civile". Otto giorni, un centinaio di appuntamenti da sabato 21 ottobre a domenica 28: 16 eventi teatrali, 10 di musica, 3 sul cinema, 7 mostre d’arte, 7 presentazioni di libri, 5 laboratori, 4 eventi di inclusione e sport, 25 conferenze e seminari e 21 incontri tra tavole rotonde e confronti. L’intero programma sarà disponibile su http:www.matmodena.it.

"Oggi – sottolinea Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl Modena – c’è non solo un aumento della richiesta di assistenza, ma anche un cambiamento dei bisogni di salute mentale della popolazione. Questo impone un ripensamento dei modelli tradizionali e una maggiore capacità di far interagire politiche sociali, scuola, mondo del lavoro, e di valorizzare il contributo di terzo settore e associazionismo di settore".

"Màt – afferma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – è un’occasione di approfondimento, conoscenza, confronto e soprattutto di inclusione. Davanti alle crisi in atto, abbiamo bisogno di una strategia condivisa per capire i bisogni e le disuguaglianze alla base del disagio e per affrontarli con un impianto sociale e una presa in carico che non lascia solo nessuno".