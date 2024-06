Settore dialisi, l’analisi di Gavioli: "Costi aumentati e gare al ribasso. Così in Italia ha perso valore"

La crisi Mozarc Medical – Bellco col suo strascico di paventati licenziamenti collettivi di 350 unità di personale e la recente rilevazione condotta dal Centro studi e statistica della Camera di commercio di Modena che segnala un andamento molto positivo per l’export biomedicale nel primo trimestre 2024 (+ 3,3%), impongono una riflessione su un settore tra i più dinamici e in crescita a livello modenese.

Ne parliamo con la dottoressa Giuliana Gavioli, già presidente di Confindustria Dispositivi Medici e Senior Vice President Research & Development di B.Braun Avitum, oggi consigliere Democenter con delega al Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola.

Dottoressa Gavioli, la crisi ex Bellco cosa insegna?

"Occorre prima di tutto segnalare che la ditta si occupa di produzione, sviluppo e distribuzione di prodotto per la malattia renale (dialisi) cronica, il cui costo annuo in Europa si attesta nel complesso intorno ai 700 miliardi di euro. In Italia, però, dal punto di vista delle imprese il settore della dialisi ’cronica’ ha perso almeno il 50% del suo valore per gare al ribasso sempre più esasperate e aumento significativo dei costi. Il Payback è l’ultimo arrivato in termini di contributo al ribasso. Ritengo pertanto che la crisi della ex Bellco si inserisca in un ambito più ampio che necessita di un impegno trasversale di piano urgente con azioni che devono includere la maggiore diffusione delle competenze, la formazione, il sostegno alla ricerca, l’appropriatezza nell’uso delle terapie e delle tecnologie centrate sulla persona e politiche sociosanitarie per implementare le risorse organiche e strutturali mancanti sul campo e per abbattere le disuguaglianze sociali e la fragilità e/o vulnerabilità della popolazione, soprattutto quella anziana. In conclusione, la parola d’ordine è: ’Non c’e più tempo da perdere’. Detto ciò esistono anche aspetti legati alle singole aziende che non mi permetto di commentare".

C’è una data spartiacque che riguarda il settore biomedicale ed è segnata dal terremoto, non crede?

"Credo che il terremoto abbia portato effetti negativi per le vittime che abbiamo contato, ma ha portato anche grandi opportunità di crescita. Nello specifico per le imprese la possibilità di investire in ambienti di lavoro sostenibili, cui si sono aggiunte opportunità di automazione e digitalizzazione che hanno trasformato molte aziende locali nella impresa 4.0. Proprio la crisi dei prezzi impone investimenti in questa direzione che non necessariamente portano alla diminuzione del personale, un esempio è BBraun, dove ho lavorato fino al dicembre scorso".

Oggi ci sono aziende in forte espansione che stanno avviando massicci investimenti. Quale è il denominatore comune che differenzia queste realtà?

"Dalla valutazione del mercato globale della dialisi, che è stato valutato a 100 milioni nel 2022 e si prevede raggiungerà i 140 milioni entro il 2029, il segmento industriale è stato il maggior contribuente alle entrate del biomedicale e l’Asia Pacific è il più grande mercato della dialisi col 37% (dunque uno scenario diverso da quello italiano dove il settore perde valore, ndr).

Con queste prospettive di crescita le imprese investono in automazione della produzione e in innovazione attraverso partnership, acquisizioni ed espansione del product portfolio".

Lei presidia il Tecnopolo di Mirandola, un centro privilegiato per comprendere il settore. Quale sono le criticità segnalate?

"Dal punto di vista della dialisi cronica i drivers di crescita sono: aumento del numero di ESRD (end stage renal desease ) patients; aumento incidenza del diabete; diminuzione delle donazioni di organi (reni); favorevole rimborso per i trattamenti dialisi per alcune aree geografiche e paesi; sviluppo di investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione; sviluppo di nuovi materiali più biocompatibili e di prodotti indossabili e/o impiantabili, sviluppo dei bioartificial organs e tessuti con 3D Bioprinting (ricordiamo che lo scenario 8 della Commissione Europea prevede che nel 2040 la maggior parte degli organi e tessuti potranno essere sostituiti).

Le criticità sono aumento dei costi delle materie prime e loro disponibilità, sostenibilità della impresa, complicazioni (morbidità e complicazioni meccaniche) legate ai trattamenti che necessitano di miglioramento delle terapie".

Quali invece le prospettive? La domiciliarizzazione delle cure sarà un vantaggio o uno svantaggio?

"Come già rimarcato dobbiamo distinguere tra tipi di mercato, sulle terapie croniche lo sviluppo si concentra sulla automazione, sulla innovazione e sul potenziamento di servizi ai pazienti e end users".