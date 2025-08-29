"Settore subacquea, più forti insieme"

Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti

29 ago 2025
REDAZIONE MODENA
Andrea Catellani e Corrado Santoli

Andrea Catellani e Corrado Santoli

La ASD Stella Azzurra Sub e la Scuba & Sail Adventures srl, due realtà che sono leader nel settore della subacquea, con "gioia e con un pizzico di orgoglio" hanno annunciato che la Stella Azzurra Sub entra a far parte del Team Scuba & Sail Adventures.

La Stella Azzurra Sub è il primo centro subacqueo Padi nella storia di Modena, "una scuola apprezzata e conosciuta per i suoi altissimi standard fin dal 2013", che ha saputo usare un approccio ai corsi basato sul divertimento, creando in questo modo a Modena una comunità subacquea.

Scuba & Sail Adventures – fanno sapere – è l’evoluzione di una società fondata da Andrea Catellani e Corrado Santoli nel 1991 a Reggio Emilia, che nel tempo ha saputo crescere ed andare incontro alle richieste degli sportivi, affermandosi così come leader nazionale nel settore.

Nel 2017 ha aperto una sede a Parma e da lunedì prossimo, 1 settembre avrà una nuova sede in strada Cavo d’Argine 8/A a Modena.

"Unire le forze, le energie, le risorse per far conoscere il bellissimo mondo sommerso in sicurezza a tutti", fanno sapere con entusiasmo.

Per un tuffo virtuale e visionare le varie attività che vengono proposte si può guardare il sito www.scubadventures.com.

